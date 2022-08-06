От музея деревни до музея страны

Идея создания деревенского музея возникла на первом съезде уроженцев Верхней Кумашки, состоявшемся 30 января 1999 года в Чебоксарах, на мебельной фабрике Николая Михайловича Адёра (Тувалкина). Но претворить задуманное в жизнь долго не удавалось – не было подходящих помещений. Лишь после реконструкции бывшего магазина райпо в Нижней Кумашке под торговый центр «Усадьба» в одном из помещений всё же разместились первые три десятка старинных вещей, переданных сельчанами в дар для музея.

Позже при проектировании здания социально-культурного центра в Верхней Кумашке самые большие площади предназначались для краеведческого музея «Сувар». И 1 октября 2011 года деревенский музей принял первых посетителей.



«На момент открытия музея число экспонатов превысило 150 единиц, — вспоминает Н.М. Адёр, — а число картин достигло 15. И мы продолжали сбор старинных вещей, которыми в быту пользовались наши бабушки и дедушки, чтобы сохранить для потомков память о предках, историю нашего народа».



Со дня открытия до 2018 года музей в Верхней Кумашке посетили десятки людей. Были среди посетителей и депутаты Госдумы, и научные сотрудники различных институтов, университетов, работники республиканского телевидения и газет, архивов, музеев, местные краеведы, школьники. Широка география и уроженцев, заглянувших в музей по возвращении на малую родину: Нижний Новгород, Москва, Нижний Тагил и много других городов России, конечно же, Чебоксары, Шумерля и Шумерлинский район.



И никого экскурсия в музей не оставила равнодушным, о чем свидетельствуют множественные отклики в музейной книге записей посетителей. Вот лишь несколько примеров:

«…Очарованы трудолюбием, энтузиазмом составителей экспозиции. Столько любви, тепла к своей родной земле, деревне, дому, родителям! Теперь есть магнит, который притягивает и нас, потерявших осязаемые корни на нашей малой родине…»

«…Великолепный музей. Он возвращает человека к истокам…»

«…Спасибо за то, что сохраняете память о прошлом в наши дни. Получили истинное удовольствие от просмотра картин и музейных экспонатов…»

«Приехал из Сибири, очень впечатлен богатой историей вашего края…»

«Очень интересный туристический маршрут для изучения этнографии и истории родного края. У вас превосходный музей, где собраны самые разнообразные экспонаты…»

«Изучая разные витрины, в памяти восстанавливается детство среди бабушек и дедушек… Мы уходим под большим впечатлением от посещения музея…»



В 2018 году деревенский музей «Сувар» из Верхней Кумашки переехал в Чебоксары, в здание торгового центра «Кумашка». «Вначале небольшую выставку экспонатов оборудовали в вестибюле на первом этаже, — продолжает Н.М. Адёр. – Покупатели останавливались, с интересом рассматривали. Мы развесили объявления с призывом приносить в дар музею предметы старины. Некоторых встречно одаривали баночкой меда, но чаще люди приносили просто так, не прося никакой платы. В августе из соцкультцентра привезли семь витрин и кучу экспонатов, разместили их на втором этаже в торговом зале, на лестничной площадке. Также в фойе Национальной библиотеки разместили минивитрину с музейными экспонатами».



Сам Николай Михайлович до сих пор любит ходить «на охоту за стариной» на Южный рынок, но в ноябре 2018-го его словно прорвало – каждые выходные бывал там и скупал по 2-3 пакета предметов. И родилась идея создать два музея: истории суваро-булгаро-чувашского народа и «Сделано в СССР».



Церемония открытия обновленного музея для широкого посещения состоялась 21 марта 2019 года. Музей советского быта вызвал интерес жителей и гостей Чебоксар, детей и взрослых, да и сегодня путешествие в прошлое нашей страны пользуется популярностью. Люди с радостью несли всё новые предметы для экспозиций этого музея. В августе 2019 года семейство Сорокиных подарило целый «Москвич» выпуска 1974 года. И в книге записей посетителей нового музея опять только благодарность и теплые слова:

«Мы с воодушевлением и гордостью прошлись по ступенькам своей молодости в залах этого музея…»

«Столько впечатлений, столько удивления и восторга оттого что такое богатство можно собрать в одном месте…»

«Удивительный, прямо-таки эксклюзивный музей! …посещение стало пиром души…»

«Смотрел, плакал, радовался, гордился…»

«Музей напоминает детство…»

«Самый интересный и крутой музей СССР!»

«Я была в нескольких музеях советского быта, но этот – самый лучший из всех!»

«Музей очень понравился. Узнал много интересного. Спасибо…»

«Николай Михайлович, Вы творите настоящее чудо…»

«Спасибо, что не забываете наше советское прошлое, нашу историю. Спасибо, что помните деревню…»

Такие слова, по признанию Н.М. Адёра, вкупе с уверенностью в том, что делает нужное дело, ему дороже всяких денег.



Сейчас музей — это целый комплекс, располагается в трех залах общей площадью более 200 квадратных метров. В музее организованы три тематических отдела: советского быта «Сделано в СССР», города Чебоксары и деревни Кумашка Шумерлинского района. Число экспонатов перевалило за 10 тысяч.

Подготовила Н. Игнатьева.