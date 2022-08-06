Кирпич со звездочкой

Посёлок под названием Волга (так решили его назвать сами переселенцы) был основан в 1924 году, во времена создания колхозов и совхозов, собранных в артель чувашскими активистами на месте расчистки леса. Недалеко от посёлка к Суре мчится речка Кумашка. Колхозы-совхозы давно остались в прошлом, а посёлок стоит на месте и развивается, о чём свидетельствует обновляющиеся из года в год дома.

Однажды, возвращаясь с рынка Красных Четай, я задумал заехать к одному жителю этого посёлка, с кем мы вместе учились и работали. Решил подарить ему последнюю свою книгу. Будто давно ждал моего приезда, радостно и бодро, быстрым шагом, громко приветствуя, направился ко мне навстречу Владимир Семёнович.



Ему в этом году исполняется 76 лет. Своё домашнее хозяйство они с супругой Зоей Ивановной содержат в чистоте и порядке. Очаг в их родимом доме горит, не погас. Они вырастили двух дочерей и сына. Вместе с ними в деревню часто приезжают и внуки, помогают пожилым.



«Я думал, ты про меня забыл — давно не приходил. Подожди, я сейчас вынесу кое-что и покажу тебе», — сказав это, мой давний друг скрылся за воротами. Через некоторое время вышел с тяжёлым небольшим бумажным свёртком и пригласил присесть на лавочку перед палисадником. Раскрыв свёрток, поднял красный печной кирпич перед собой двумя руками, словно спортивный кубок. Не раз он удивлял своих гостей этим кирпичом, хвалился им.



«Вот, смотри, какая вещь есть у меня!» — вертел он на солнце свой кирпич, показывая мне. На одной стороне кирпича отчетливо виднелся оттиск советской звезды. Сверху вниз разглядел я слова и цифры на нём: на клейме — пятиконечная звезда, посередине которой серп и молот, сверху выдавлена надпись «Колхоз «Волга»», снизу — дата «1935 г.». «Дата указывает на год основания поселкового кирпичного завода», — пояснил мой одноклассник и ветеран колхоза, который проработал там шофёром более тридцати лет.



Кирпич этот 80 лет назад председатель колхоза Алексей Кольцов вручил семье колхозников Семёна Андреевича и Агриппины Николаевны Андреевых. Такие кирпичи со специальным клеймом вручали наиболее отличившимся в труде колхозникам в виде премии.



В те годы крыши домов были крыты соломой. Чтобы уберечься от пожаров, печные трубы закладывали кирпичами. А изготовлением кирпичей занимались здесь же, неподалёку — в низине, расположенной за сосновым бором. Эта территория была тогда колхозным хозяйством. Материал для кирпича из глины с добавлением воды и песка заготавливали в специальном углублении. А месили глину при помощи волов. Затем деревянные формы заполнялись готовым глиняным раствором и размещались в двух больших сараях для сушки. После просушки затвердевшие кирпичи обжигали в специальных печах, которых здесь было несколько. Высота печей была два метра. Двое суток топили их перед обжигом кирпичей. Низины, где заготавливали кирпичи, и сегодня можно различить, в некоторых из них стоит вода.



Позже, когда соломенные крыши стали менять на крыши из щепок, некоторые кирпичи убирали. Из этих кирпичей наиболее красивый – с оттиском — сын Владимира Семёновича до сих пор хранил в клети. Здесь есть еще два красных кирпича, но уже без клейма. Их крепость видна невооруженным взглядом.



Колхоз «Волга» сотрудничал с начавшей свою деятельность в 1931 году деревообрабатывающей фабрикой. Колхоз был подшефным, и многое увозили тогда на завод. За это колхозников снабжали различными нужными материалами. Скорее всего, штамп упомянутого клейма изготовлен на той же фабрике. А ещё в послевоенные годы колхоз занимался заготовкой леса для фабрики, для чего сюда не раз пригоняли породистых немецких лошадей. Позже подшефному колхозу были подарены семь-восемь породистых жеребцов.



Председатель названного колхоза очень старался за деревню. В его хозяйстве и урожай зерновых всегда был хорошим. «С его плеч не сходила лопата. Он не проходил мимо лужи, не проделав путь воде лопатой, не поравняв ямку на дороге», — вспомнил услышанное некогда мой друг. В один год сгорела колхозная контора. И в этом обвинили председателя, сослали его в тюрьму. С тех пор его имя кануло в Лету. Чтобы покрыть убытки от пожара, добротный председательский дом был продан жителю Нижней Кумашки. Прохожие называли его «домом Кольцова»…



Друг пока не отдал свой кирпич в деревенский музей. После статьи в газете, может, он смягчится и все-таки отдаст? Этот кирпич был бы весомым экспонатом, сохраняющим память об активистах деревни тех далеких лет. Ведь не простой кирпич! Внимательно вглядевшись в него, чувствуешь силу и неутомимый дух жителей деревни советской эпохи…



Н. Адёр (Тувалкин), краевед, д. Верхняя Кумашка.