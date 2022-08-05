Чемпионат королевы спорта вновь вернулся в Чебоксары

Со 2 по 5 августа на стадионе «Олимпийский» столицы Чувашии проходит 103-й чемпионат России по лёгкой атлетике, генеральным партнёром которого выступает ПАО «Промсвязьбанк». Информационными партнёрами главного легкоатлетического старта страны выступили федеральные спортивные телеканалы группы «Матч». Благодаря прямым трансляциям зрители по всей стране смогли увидеть старты с чебоксарского стадиона «Олимпийский».

Столица Чувашии в девятый раз стала хозяйкой главного национального чемпионата королевы спорта. В соревнованиях принимают участие порядка 800 легкоатлетов из 70 регионов страны.

Участников церемонии торжественного открытия чемпионата приветствовали министр спорта России Олег Матыцин, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики, заслуженный мастер спорта СССР и Российской Федерации, чемпионка и трехкратный призёр Олимпийских игр Ирина Привалова.

В первый соревновательный день было разыграно 11 комплектов наград. Стартовал национальный чемпионат с рекорда в ходьбе на 10000 м у мужчин. Вице-чемпион мира Василий Мизинов (Челябинская область) установил рекорд России, показав результат 38:14.24. Серебряным призером стал Антон Курбатов (Мордовия) — 38:33.10. Замкнул тройку призеров Сергей Кожевников (Мордовия) — 39:14.44. У женщин чемпионкой страны стала Рейхан Каграманова (Мордовия, Кемеровская область) — 42:42.81. С ней на пьедестале — Эльвира Чепарева (Мордовия) — 43:08.91 и Надежда Сергеева (Московская область) — 43:40.45.



Чемпионом России в беге на 5000 м с новым рекордом чемпионатов страны стал Владимир Никитин (Москва, Пермский край) — 13:15.50. «Серебро» взял Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 13:16.63, «бронзу» — Евгений Кунц (Москва) — 13:42.49. Среди представительниц прекрасного пола в этой дисциплине бесспорным лидером стала Светлана Аплачкина, преодолевшая 5000 м за 15:25.75. Второй стала Любовь Павленко (Санкт-Петербург, Тамбовская область) — 15:27.97. Третий результат показала Валерия Жандарова (Ставропольский край) — 15:32.02.

В гладком беге на 100 м титул чемпионки страны завоевала Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) — 11.32. Серебряным призером стала Кристина Хорошева (Пензенская, Тульская области) — 11.63, бронзовым — Марина Максимова (Нижегородская область) — 11.66. На той же дистанции в группе мужчин чемпионом России стал Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) — 10.32. Вторую ступень пьедестала почета занял Данила Тен (Краснодарский край, Амурская область) — 10.33, третью — Игорь Образцов (Ульяновская область) — 10.35.



По результатам забегов на 100 м с барьерами среди представительниц прекрасного пола победу праздновала Ирина Болдырева (Московская область) — 13.22. Серебряным призером соревнований стала Дарья Осипова (Санкт-Петербург) — 13.38. Третье место разделили Виктория Погребняк (Томская область, Алтайский край) и Елена Тимакова (Московская область), показавшие результат 13.46. В группе мужчин заслуженное «золото» чемпионата страны выиграл Сергей Шубенков (Московская область, Алтайский край) — 13.38. «Серебро» взял Олег Спиридонов (Санкт-Петербург, Калининградская область) — 13.96, «бронзу» на свой счет записал Максим Лобков (Волгоградская область) — 14.12.



В секторе метания молота чемпионкой России-2022 стала Софья Палкина (Московская, Самарская области) — 70.67. Вторую ступень пьедестала почета заняла Елизавета Царева (Московская область) — 69.07, а третью — Анастасия Шкуратова (Московская область) — 63.79. Среди мужчин в этой дисциплине «золото» выиграл Валерий Пронкин (Москва, Нижегородская область) — 77.37. Второй результат показал Андрей Романов (Московская область) — 75.35, третий — Илья Терентьев (Краснодарский край) — 74.36.



Украшением первого соревновательного дня стала золотая медаль Анжелики Сидоровой (Москва, некогда представляла Чувашию). В секторе прыжков с шестом она показала результат 4.91 метра, побив рекорд Елены Исинбаевой (4.90). Кроме того, Анжелика обновила лучший результат сезона в мире, также принадлежавший ей (4.86). Второй стала Полина Кнороз (Москва) — 4.65, третьей — Елизавета Бондаренко (Краснодарский край) — 4.45.



Минспорт Чувашии.

Фото: М. Васильева.