ТОСы взялись за организацию летних каникул

Этим летом в Верхней Кумашке на заседании двух ТОСов был принят план летних каникул. Конечно же, его цель — направить энергию детей в правильное, организованное русло. Чтобы, забыв про смартфоны, детвора развивала физическую ловкость и здоровье, думала и впитывала в души романтику деревни. Пока участников различных мероприятий награждали шоколадными медальками, но уже закупили 15 грамот и медали для будущих чемпионов. А первые 12 визиток на бесплатное посещение «Музея СССР» в Чебоксарах уже вручены самым активным.

Важным событием в деревне является возрождение тимуровской команды. В первом детском субботнике по уборке территории парка «Сура» по своей инициативе участвовали семеро ребятишек. Первый староста деревни, ветеран труда Юрий Егорович Пудов тогда назначил командиром тимуровцев Нелли Антропову, а по окончании уборки угостил всех конфетами.

16 июля на концерте детской самодеятельности тимуровской команде в лице Нелли вручена грамота от председателя Центрального совета чувашских старейшин Николая Адёра. В этот день дети удивляли друг друга и зрителей своими артистичными номерами, а на следующий день сыграли в волейбол.



29 июля было проведено заседание советов ТОСов «Чистая улица» и «Родник», в котором приняли участие 18 детей и подростков, их родители. Мы обсудили предложение о создании при ТОС «Родник» детско-молодёжной секции. Нам, ветеранам, надо готовить новую смену из молодёжи. Во всех летних мероприятиях дети проявили себя активно, что радует. И мы должны их направить в правильное русло, даже перевоспитать некоторых в общей группе.



Взрослые предложили возложить на старшеклассников организационные функции: пусть сами руководят, составляют планы. А мы будем продвигать их пожелания. Предложения были одобрены и приняты единогласно. Таким образом, при совете ТОС «Родник» создана детско-молодёжная секция, в состав которой вошли Костя Пудов – командир, Глеб Уфилин, Карина Охрамова, Паша Уфилин и Нелли Антропова.

Продолжение следует… Всё по плану!



Н. Адёр.