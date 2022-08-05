С помощью нового суперсервиса в Чувашии выдано 16 свидетельств о рождении

Об этом в ходе прямого эфира жителям республики сообщил заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Алексей Вязов. Онлайн-трансляция была организована в официальной группе «Чувашская Республика» в Вконтакте при поддержке ЦУР Чувашии. Темой эфира стало внедрение суперсервиса «Рождение ребенка».

В качестве спикера также выступила руководитель Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева.

Цифровая трансформация информационных систем Минздрава, Минцифры и ФНС России позволила внедрить суперсервис «Рождение ребенка» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С июня этого года органы ЗАГС перешли на электронную регистрацию рождения ребенка.

Новый сервиспредоставляет возможностьбез личного посещения органа ЗАГС получить свидетельство о рождении ребенка в электронном виде.

В ходе прямого эфира специалисты ответили на многочисленные вопросы жителей и подробно рассказали о процедуре получения услуги через суперсервис.

Чтобы подать заявление, матери нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении, которое поступает в личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление, она заполняет сведения о ребенке и направляет документ в органы ЗАГС, которые формируют свидетельство.

Эксперты отметили, что мамам внимательнее нужно заполнять информацию об органе, который выдает документ. Обязательно нужно указывать район города, например: орган ЗАГС Калининского района г. Чебоксары.

Если брак зарегистрирован, то имя ребенка обязательно должен согласовать папа, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах.

Через некоторое время родители, если захотят, смогут получить и бумажное свидетельство.



На сегодняшний день с помощью данного сервиса органами ЗАГС региона зарегистрировано 16 рождений. Заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Алексей Вязов рассказал о перспективах развития сервиса.

«В ближайшее время можно будет подать заявление на регистрацию трёх услуг -назначение пособия при рождении ребенка, назначение пособия для малообеспеченных семей и при усыновлении. То есть одним заявлением эти документы можно будет оформить. К концу года должна появится возможность получения электронного медицинского полиса страхования без посещения органов ЗАГС и регистрация ребенка по месту жительства», — проинформировал Алексей Вязов.

Также представитель ведомства сообщил, что в следующем году запланировано внедрение суперсервиса «Утрата близкого человека», который позволит свести к минимуму посещения госорганов для получения документа о регистрации смерти.

С 2023 года органы ЗАГС перейдут на электронную реестровую модель. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа. При этом гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал государственных услуг, или лично обратившись в орган ЗАГС.

*Запись эфира доступна по ссылке: https://vk.com/gov_cap_ru?w=wall-142632677_54832.