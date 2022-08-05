Регина Табункина: «В 50 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю»

Регина Николаевна, уроженка с. Работки Кстовского района Горьковской области, приехала в Шумерлю в 1989 году к мужу после окончания ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Местом работы молодой учительницы русского языка и литературы стала школа № 2. Через пять лет ответственного, добросовестного педагога назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В этой должности Регина Николаевна проработала более 25 лет. Неоднократно награждалась грамотами отдела образования администрации Шумерли. Является почетным работником общего образования РФ. Знают её в городе и как председателя участковой избирательной комиссии.



Летом прошлого года Р.Н. Табункина кардинально изменила свою жизнь – улетела работать в Камбоджу! Мы решили узнать о том, что подтолкнуло её на столь решительный шаг, и о её жизни в далекой стране. В настоящее время Регина Николаевна находится в отпуске в Шумерле. Она с удовольствием согласилась рассказать нам о своей поездке, о новой работе и о стране, в которой прожила целый год.

Регина Николаевна, Вы столько лет проработали на одном месте, даже школу не меняли ни разу за все годы педагогической деятельности. И вдруг – Камбоджа! Расскажите предысторию вашей поездки. С чего все началось?

В самом начале любого кардинального шага, наверное, стоит какое-то потрясение, за которым следует переосмысление своей жизни. Для меня два года назад таким потрясением стал уход из жизни супруга. Я осталась совершенно одна. Спасением в тот тяжелый период для меня стала работа, которой я нагружала себя настолько, что не оставалось времени ни о чем думать. Работа спасла меня от депрессии, не дала пасть духом. Я начала искать новые смыслы существования, села за руль автомобиля, хотя права получила за 15 лет до этого. А в декабре 2020 года в школу пришло письмо, содержащее запрос о желающих быть в резерве педагогических работников для направления на работу по контракту в заграншколы при дипломатических представительствах России. Такой запрос приходит в школы постоянно. Если раньше я не обращала на него внимания, то в том году во мне что-то щёлкнуло: почему бы и нет? Я заполнила анкету и отправила свои данные для включения в резерв. В марте мне позвонили и предложили работу в школе при посольстве в Камбодже.

Оглядываясь назад, понимаю, что все случайности закономерны. В жизни важно видеть знаки судьбы и вовремя откликаться на них. Летом 2020 года на встрече выпускников университета узнала, что наша однокурсница работает в диппредставительстве в Перу. Видимо, это был первый знак, за который зацепился мой мозг. Следующим знаком было то, что во время звонка из отдела кадров МИД России рядом со мной находилась коллега, отдыхавшая в Камбодже, которая сразу же посоветовала: «Соглашайся. Там здорово». И на вопрос представителя МИДа, согласна ли поехать работать в Камбоджу, я дала утвердительный ответ. Так и было положено начало новому периоду моей жизни.

потрясение, за которым следует переосмысление своей жизни. Для меня два года назад таким потрясением стал уход из жизни супруга. Я осталась совершенно одна. Спасением в тот тяжелый период для меня стала работа, которой я нагружала себя настолько, что не оставалось времени ни о чем думать. Работа спасла меня от депрессии, не дала пасть духом. Я начала искать новые смыслы существования, села за руль автомобиля, хотя права получила за 15 лет до этого. А в декабре 2020 года в школу пришло письмо, содержащее запрос о желающих быть в резерве педагогических работников для направления на работу по контракту в заграншколы при дипломатических представительствах России. Такой запрос приходит в школы постоянно. Если раньше я не обращала на него внимания, то в том году во мне щёлкнуло: почему бы и нет? Я заполнила анкету и отправила свои данные для включения в резерв. В марте мне позвонили и предложили работу в школе при посольстве в Камбодже. Оглядываясь назад, понимаю, что все случайности закономерны. В жизни важно видеть знаки судьбы и вовремя откликаться на них. Летом 2020 года на встрече выпускников университета узнала, что наша однокурсница работает в диппредставительстве в Перу. Видимо, это был первый знак, за который зацепился мой мозг. Следующим знаком было то, что во время звонка из отдела кадров МИД России рядом со мной находилась коллега, отдыхавшая в Камбодже, которая сразу же посоветовала: «Соглашайся. Там здорово». И на вопрос представителя МИДа, согласна ли поехать работать в Камбоджу, я дала утвердительный ответ. Так и было положено начало новому периоду моей жизни. В качестве кого пригласили Вас работать?

Заместителя директора по учебной и воспитательной работе и учителя русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве России в Камбодже. Можно сказать, что в моей работе ничего не поменялось, кроме места. Ну и добавилась воспитательная часть, проведение школьных мероприятий.

Что входило в процесс подготовки для поездки?

Кроме подготовки необходимых документов для выезда в другую страну, я прошла тщательный медосмотр в Москве, прошла все этапы вакцинации — к состоянию здоровья выезжающих педагогов относятся очень серьезно. Стала заочно знакомиться с Камбоджей, её достопримечательностями и особенностями.

Как добирались до места назначения?

Камбоджа – государство в Юго-восточной Азии, расположено на полуострове Индокитай, между Таиландом и Вьетнамом. Вылетела я 15 августа 2021 года из Москвы, делала пересадку в Сингапуре и 16 августа была в более чем двухмиллионном городе Пномпень — столице Камбоджи. По прибытии сразу заполнила необходимые документы, сдала ПЦР-тест, и меня разместили на две недели в отеле на карантин. В это время я знакомилась с местной кухней, пробовала экзотические овощи и фрукты, привыкала к их вкусовым особенностям.

Мой карантин закончился прямо перед началом учебного года, и я попала с корабля на бал — торжественное мероприятие в честь Дня знаний.

Мой карантин закончился прямо перед началом учебного года, и я попала с корабля на бал — торжественное мероприятие в честь Дня знаний. После карантина где Вы разместились?

Жилье для педагогов, как и сама школа, находится на территории посольства. Меня разместили в квартире, где проживала работавшая до меня заместитель директора. Когда обустраивала свой быт, среди предметов, оставленных прежними жильцами, я заметила ложку с чувашской символикой. Значит, из Чувашии тут уже работали! Было очень приятно увидеть на чужбине что-то свое, родное.

свое, родное. Вы там общались на английском? Уже владели языком или специально готовились, изучали?

В Камбодже разговорными языками являются английский и местный кхмерский. Кстати, согласно Книге рекордов Гиннеса, больше всего букв — 72 — содержится в алфавите кхмерского языка. Английский язык я учила еще будучи школьницей, и довольно-таки неплохо. Конечно, перед поездкой я стала вспоминать, повторять. Однако этого было явно недостаточно. Был даже момент, когда я в отчаянии подумала: «Я же не знаю языка! Куда я еду?» По приезде коллега дала мне разговорник, который я стала активно осваивать. Ну и гугл-переводчик мне в помощь. Хотя он иногда переводил до смешного своеобразно. Сейчас мой английский стал заметно лучше, но еще есть к чему стремиться.

Расскажите о школе, в которой Вы работаете.

Общее руководство школой при посольстве России в Камбодже осуществляет МИД России. Кстати, глава российского МИДа Сергей Лавров 4-5 августа принимает участие в различных встречах в формате АСЕАН, которые проходят в Камбодже.

Директор школы подотчётен послу России в стране и Министерству иностранных дел. Он совместно с послом определяет стратегию развития школы. Занятия в школе начинаются в восемь утра. Затем в самое жаркое время дня дается двухчасовой перерыв. После начинается работа кружков и секций, дистанционное обучение. Программа обучения в школе аналогична программам школ на территории России. У образовательной организации есть свой сайт schoolcambodia.ucoz.net, на котором размещены все основные сведения о деятельности школы, новости о проводимых мероприятиях.

Директор школы подотчётен послу России в стране и Министерству иностранных дел. Он совместно с послом определяет стратегию развития школы. Занятия в школе начинаются в восемь утра. Затем в самое жаркое время дня дается двухчасовой перерыв. После начинается работа кружков и секций, дистанционное обучение. Программа обучения в школе аналогична программам школ на территории России. У образовательной организации есть свой сайт schoolcambodia.ucoz.net, на котором размещены все основные сведения о деятельности школы, новости о проводимых мероприятиях. В чем заключается непосредственно Ваша работа?

С первых дней я начала выполнять обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Также мне дали классное руководство в 5 классе. В нем я преподавала русский язык и литературу. В плане воспитательной работы занималась организацией и проведением различных школьных мероприятий и акций. Помимо традиционных праздников, в нашей школе особенно торжественно проводятся День дипломата, День белых журавлей, Международный день мира, День лицея. Ответственно подходим и к празднованию Дня Победы. Можно сказать, что «Бессмертный полк» шагает в мае не только по России, но и по всему миру. Шествие прошло на территории посольства, в нем приняли участие все его работники. Я несла портрет своего дедушки Александра Ивановича Лебедева — участника Великой Отечественной войны. В течение года был организован проект «Кинотеатр юного зрителя»: смотрели фильмы (о Великой Отечественной войне и старые русские фильмы) и обсуждали их.

А как Вы проводили свободное от работы время?

Конечно, находясь в другой стране, в другой культуре, хочется больше увидеть и узнать нового. Свое свободное время я посвящала знакомству с городом, культурой страны. Благодаря поддержке и помощи коллег, которые здесь работают уже не первый год, я освоилась достаточно быстро. Вообще, педагоги школы живут одной большой дружной семьей, поэтому моя адаптация прошла безболезненно. Являясь работниками учреждения, подчиняющегося непосредственно посольству, мы полностью придерживаемся установленных правил поведения и распорядка, ведь все мы представители нашей страны — Российской Федерации.

Ну и в Пномпене я продолжила начатую в Шумерле практику — вечернюю прогулку. Стараюсь ходить не меньше семи километров в день.

Ну и в Пномпене я продолжила начатую в Шумерле практику — вечернюю прогулку. Стараюсь ходить не меньше семи километров в день. На своей страничке в сети «ВКонтакте» Вы знакомили подписчиков с экзотическими фруктами. Как привыкали к новым вкусам еды? Не скучали по русской кухне?

Многие местные блюда пробовала чисто в познавательных целях. Что-то понравилось, что-то нет. Пробовала и осьминогов, и лягушачьи лапки, и экзотические фрукты и овощи, такие, как лонган (растет на дереве, похож на молодую картошку, в пищу употребляется мякоть без кожицы), питайя (растет на лианоподобных кактусах и имеет вид розового яблока с зелеными чешуйками, внутри белого или алого цвета), рамбутан (похож на волосатый грецкий орех, растет гроздями, приятный и сладкий на вкус), манго (имеет очень сладкий вкус) и, конечно же, король фруктов дуриан (знаменит неприятным запахом и массой витаминов и микроэлементов). Кстати, из-за ужасного запаха дуриан запрещено перевозить в самолетах и автобусах и вносить в гостиницы.

Основной едой камбоджийцев является рис. Из мяса тут едят курятину, свинину, говядину. Много разной рыбы и морепродуктов.

Здесь можно приготовить и близкую к русской кухне еду. Но привычная нам картошка очень дорогая и почти нет селёдки. К тому же вкус не тот, не наш. По приезде в Россию первым делом её я и купила. Скучала там и по нашей традиционной зелени – укропу, по черному хлебу, квасу. А с нашим шоколадом вообще не сравнится ни один шоколад в мире! Вспоминала аккондовские конфеты и ждала того момента, когда смогу ими полакомиться.

понравилось, нет. Пробовала и осьминогов, и лягушачьи лапки, и экзотические фрукты и овощи, такие, как лонган (растет на дереве, похож на молодую картошку, в пищу употребляется мякоть без кожицы), питайя (растет на лианоподобных кактусах и имеет вид розового яблока с зелеными чешуйками, внутри белого или алого цвета), рамбутан (похож на волосатый грецкий орех, растет гроздями, приятный и сладкий на вкус), манго (имеет очень сладкий вкус) и, конечно же, король фруктов дуриан (знаменит неприятным запахом и массой витаминов и микроэлементов). Кстати, из-за ужасного запаха дуриан запрещено перевозить в самолетах и автобусах и вносить в гостиницы. Основной едой камбоджийцев является рис. Из мяса тут едят курятину, свинину, говядину. Много разной рыбы и морепродуктов. Здесь можно приготовить и близкую к русской кухне еду. Но привычная нам картошка очень дорогая и почти нет селёдки. К тому же вкус не тот, не наш. По приезде в Россию первым делом её я и купила. Скучала там и по нашей традиционной зелени – укропу, по черному хлебу, квасу. А с нашим шоколадом вообще не сравнится ни один шоколад в мире! Вспоминала аккондовские конфеты и ждала того момента, когда смогу ими полакомиться. Расскажите нашим читателям еще о далекой стране.

Здесь круглый год 35-градусное лето. Лишь в ноябре было «похолодание» до 25 градусов. Только приехавшим в страну это не кажется похолоданием. Вот и мы поначалу не мерзли, даже купались. На нас смотрели с удивлением: холодно же! Для местных 35-градусная жара – норма, а в +25 они уже одеваются потеплее.

Камбоджа – яркая и самобытная страна. В конце 19 века она попала под контроль Франции и считалась частью Французского Индокитая. В стране есть целые французские кварталы, с домами и магазинами, с кафе, как во Франции. В основном, там проживают французы. В 1953 году была провозглашена независимость Камбоджи, а в 1993 году она стала королевством с конституционной монархией. Недавно тут отмечали день рождения королевы-матери: везде были развешаны её портреты, сверкали салюты и фейерверки.

Для меня было неожиданностью узнать, что в стране — матриархат. После свадьбы муж переходит жить к жене, глава семьи — женщина, она решает все вопросы. Мужчины — добытчики. В случае развода муж обязан отдать все свое имущество жене. А если у разведенных супругов остались дети, то мужчина должен на протяжении всей жизни отдавать бывшей жене свою зарплату.

Местные жители — кхмеры — азиатской внешности, в основном, невысокого роста, очень спокойные, добродушные и сдержанные. Более 90 % камбоджийцев — буддисты. В стране есть и мусульмане. Есть и два православных храма. Один из них находится в Пномпене в часе езды от посольства. Верующие часто его посещают, службы проходят на русском, английском и местном кхмерском языках. Прихожанами храма являются, в основном, приезжие православные верующие. Есть и кхмеры, принявшие православную веру, но их мало.

Основной общественный транспорт в Камбодже – тук-тук. Это крытый трехколесный мотоцикл с коляской для пассажиров. Движение тут относительно ровное и спокойное. А вот правила дорожного движения, которые нужно знать при получении водительских прав, на практике не работают. Жесты рукой часто весомее всех знаков. Кхмеры очень добродушные и отзывчивые. Не раз было и такое: охранники магазинов, увидев нас, желающих перейти дорогу, жестом останавливали транспорт, чтобы мы смогли перейти на другую сторону. Местные жители передвигаются на мопедах, причем часто на одном мопеде ездят всей семьей: мама, папа, дети, которые сидят впереди водителя, сзади водителя и сзади мамы. Видела, как на мопеде водитель перевозил мебель, лестницу и другие предметы.

Как педагог я интересовалась и системой местного школьного образования. Она делится на три ступени. В начальной школе дети учатся шесть лет, затем три года – в основной школе и еще три – в средней. Учебный год включает 38 недель и проходит с конца сентября по июль. В высшие учебные заведения или колледжи идут не более 10 % учащихся.

Камбоджа – яркая и самобытная страна. В конце 19 века она попала под контроль Франции и считалась частью Французского Индокитая. В стране есть целые французские кварталы, с домами и магазинами, с кафе, как во Франции. В основном, там проживают французы. В 1953 году была провозглашена независимость Камбоджи, а в 1993 году она стала королевством с конституционной монархией. Недавно тут отмечали день рождения королевы-матери: везде были развешаны её портреты, сверкали салюты и фейерверки. Для меня было неожиданностью узнать, что в стране — матриархат. После свадьбы муж переходит жить к жене, глава семьи — женщина, она решает все вопросы. Мужчины — добытчики. В случае развода муж обязан отдать все свое имущество жене. А если у разведенных супругов остались дети, то мужчина должен на протяжении всей жизни отдавать бывшей жене свою зарплату. Местные жители — кхмеры — азиатской внешности, в основном, невысокого роста, очень спокойные, добродушные и сдержанные. Более 90 % камбоджийцев — буддисты. В стране есть и мусульмане. Есть и два православных храма. Один из них находится в Пномпене в часе езды от посольства. Верующие часто его посещают, службы проходят на русском, английском и местном кхмерском языках. Прихожанами храма являются, в основном, приезжие православные верующие. Есть и кхмеры, принявшие православную веру, но их мало. Основной общественный транспорт в Камбодже – тук-тук. Это крытый трехколесный мотоцикл с коляской для пассажиров. Движение тут относительно ровное и спокойное. А вот правила дорожного движения, которые нужно знать при получении водительских прав, на практике не работают. Жесты рукой часто весомее всех знаков. Кхмеры очень добродушные и отзывчивые. Не раз было и такое: охранники магазинов, увидев нас, желающих перейти дорогу, жестом останавливали транспорт, чтобы мы смогли перейти на другую сторону. Местные жители передвигаются на мопедах, причем часто на одном мопеде ездят всей семьей: мама, папа, дети, которые сидят впереди водителя, сзади водителя и сзади мамы. Видела, как на мопеде водитель перевозил мебель, лестницу и другие предметы. Как педагог я интересовалась и системой местного школьного образования. Она делится на три ступени. В начальной школе дети учатся шесть лет, затем три года – в основной школе и еще три – в средней. Учебный год включает 38 недель и проходит с конца сентября по июль. В высшие учебные заведения или колледжи идут не более 10 % учащихся. Какие примечательные места Вам удалось посетить?

Одна из уникальных достопримечательностей Камбоджи — Ангкор Ват, который включает в себя огромное количество храмовых сооружений далекого прошлого в тропических джунглях Камбоджи. Именно здесь проходили съемки фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц».

Удалось мне посетить и бывшую столицу страны Удонг, в переводе с кхмерского означает «возвышенность». Город расположен в 35 км от Пномпеня, входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь на высоте в 509 ступеней находится Холм королевского благосостояния, на вершине которого расположен заново отстроенный храм Ат Роз высотой 42 метра. В жаркую погоду подняться наверх стоит героических усилий. У подножия храма расположено массовое захоронение погибших во время правления красных кхмеров. На стенах храма до сих пор видны следы от пуль: здесь расстреливали буддистских монахов.

А в самом Пномпене протекает река Тонселап, которая каждый год в ноябрьское полнолуние меняет направление течения. В дни такого удивительного природного явления в столице проводят Фестиваль воды.

В Пномпене есть «Европарк», в котором представлены архитектурные достижения разных стран. А какой замечательный зоопарк! Кормила там и рыбок из соски, и крокодилов кусочками курицы, и жирафов бананами, и обезьян морковкой.

Получилось посетить и курортное место Камбоджи – Сиануквиль. Райский уголок: Индийский океан, пальмы и белый песок…

Удалось мне посетить и бывшую столицу страны Удонг, в переводе с кхмерского означает «возвышенность». Город расположен в 35 км от Пномпеня, входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь на высоте в 509 ступеней находится Холм королевского благосостояния, на вершине которого расположен заново отстроенный храм Ат Роз высотой 42 метра. В жаркую погоду подняться наверх стоит героических усилий. У подножия храма расположено массовое захоронение погибших во время правления красных кхмеров. На стенах храма до сих пор видны следы от пуль: здесь расстреливали буддистских монахов. А в самом Пномпене протекает река Тонселап, которая каждый год в ноябрьское полнолуние меняет направление течения. В дни такого удивительного природного явления в столице проводят Фестиваль воды. В Пномпене есть «Европарк», в котором представлены архитектурные достижения разных стран. А какой замечательный зоопарк! Кормила там и рыбок из соски, и крокодилов кусочками курицы, и жирафов бананами, и обезьян морковкой. Получилось посетить и курортное место Камбоджи – Сиануквиль. Райский уголок: Индийский океан, пальмы и белый песок… Скучали по родине?

Наверное, по родине невозможно не скучать. Как бы хорошо ни было где-то , родина она и есть родина. И всё русское на чужбине цепляет глаз. Так, с большим восторгом смотрела я на рекламу нашего фильма «Последний богатырь» в большом торговом центре в Пномпене. Как будто привет с родины получила. Вспомнила, как год назад смотрела первый фильм вместе со своими кадетами. В Сиануквиле сфотографировала висящий рядом с другими флаг нашего государства. Удалось мне тут увидеть и наш автомобиль УАЗ. Посетила Русский дом в Камбодже, где была представлена композиция и постановка, посвященные Ф.М. Достоевскому. Есть в Пномпене и Русский рынок. Он получил свое название в 1980-е годы, когда большинство иностранцев в столице Камбоджи составляли русские. На рынке до сих пор можно услышать русскую речь. Из аэропорта в центр Пномпеня можно проехать по Русскому бульвару. Назван он так потому, что его помогали строить русские. Вообще, советские специалисты помогали строить в Пномпене многое: заводы, школы, больницы, дома. Например, в 1964 году построили и передали в дар камбоджийскому народу Высший технический институт кхмерско-советской дружбы.

Очень скучала по нашей природе, по садовому участку, по своим тюльпанам. Коллеги, оставшиеся в посольстве, наказали мне сфотографировать и прислать снимок берёзы. Первым делом по прибытии в Москву я нашла березоньку и отправила фотографию в Камбоджу. Удивительно, но уже в Москве меня встретила малая родина: прихожу на Красную площадь, а там стоят машины с надписью «Сурский оборонительный рубеж», а по территории Кремля ходит чувашская делегация. Я попала как раз на момент передачи частицы Вечного огня в Чувашию.

, родина она и есть родина. И всё русское на чужбине цепляет глаз. Так, с большим восторгом смотрела я на рекламу нашего фильма «Последний богатырь» в большом торговом центре в Пномпене. Как будто привет с родины получила. Вспомнила, как год назад смотрела первый фильм вместе со своими кадетами. В Сиануквиле сфотографировала висящий рядом с другими флаг нашего государства. Удалось мне тут увидеть и наш автомобиль УАЗ. Посетила Русский дом в Камбодже, где была представлена композиция и постановка, посвященные Ф.М. Достоевскому. Есть в Пномпене и Русский рынок. Он получил свое название в 1980-е годы, когда большинство иностранцев в столице Камбоджи составляли русские. На рынке до сих пор можно услышать русскую речь. Из аэропорта в центр Пномпеня можно проехать по Русскому бульвару. Назван он так потому, что его помогали строить русские. Вообще, советские специалисты помогали строить в Пномпене многое: заводы, школы, больницы, дома. Например, в 1964 году построили и передали в дар камбоджийскому народу Высший технический институт кхмерско-советской дружбы. Очень скучала по нашей природе, по садовому участку, по своим тюльпанам. Коллеги, оставшиеся в посольстве, наказали мне сфотографировать и прислать снимок берёзы. Первым делом по прибытии в Москву я нашла березоньку и отправила фотографию в Камбоджу. Удивительно, но уже в Москве меня встретила малая родина: прихожу на Красную площадь, а там стоят машины с надписью «Сурский оборонительный рубеж», а по территории Кремля ходит чувашская делегация. Я попала как раз на момент передачи частицы Вечного огня в Чувашию. Регина Николаевна, один учебный год в Камбодже позади. Чем будете заниматься дальше?

Для работы в школах при посольствах России с педагогом заключается контракт на один год. Мне предложили продлить контракт еще на один год, и я согласилась. Из-за ограничительных мер в прошлом году не удалось изучить страну, как хотелось бы, надеюсь продолжить знакомство в предстоящем учебном году.

Всего в одной стране можно работать четыре года подряд. Затем педагогу, если он хорошо зарекомендовал себя и добросовестно относился к своим обязанностям, предлагают другую страну. В конце этой недели опять полечу в Камбоджу. Невероятно, но за месяц успела соскучиться. Как сказала моя коллега, первая страна как первая любовь. Уже запаслась семенами укропа, чтобы выращивать там, и гостинцами для моих друзей.

Всего в одной стране можно работать четыре года подряд. Затем педагогу, если он хорошо зарекомендовал себя и добросовестно относился к своим обязанностям, предлагают другую страну. В конце этой недели опять полечу в Камбоджу. Невероятно, но за месяц успела соскучиться. Как сказала моя коллега, первая страна как первая любовь. Уже запаслась семенами укропа, чтобы выращивать там, и гостинцами для моих друзей. Что Вам дал этот год?

Веру в себя и новые впечатления. Я на своем опыте убедилась, что дорогу осилит идущий, а под лежачий камень вода не течет. И мне полностью созвучны слова героини фильма «Москва слезам не верит»: «В пятьдесят лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю». Хотя стоит добавить, что она говорила про сорок лет.

Что пожелаете нашим читателям?

Помните, как говорил Ипполит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»: «В нас пропал дух авантюризма». Желаю читателям сохранить в себе хоть малую толику авантюризма. Следуйте за своей мечтой, не бойтесь пользоваться возможностями, которые предлагает нам жизнь!

Марина Ветликова.







