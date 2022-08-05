О работе санавиации на территории Чувашии

Федеральная программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящая в состав нацпроекта «Здравоохранение», реализуется в Чувашской Республике с 2020 г. и будет действовать до 2024 г. В рамках этой программы в регионе предусмотрено совершенствование инфраструктуры для санавиации, увеличение числа выполняемых вылетов в год, а также выделение финансирования для перевозки пациентов по воздуху.

На сегодня силами санавиации в республике транспортировано 88 пациентов из дальних районов республики в медцентры г. Чебоксары. Вопросы по дополнительному финансированию находятся на контроле Министерства здравоохранения Чувашской Республики и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что республика имеет развитую дорожную инфраструктуру и располагает современными реанимобилями с высокотехнологичным оснащением внутри. Компактность региона также позволяет транспортировать любых пациентов из районных больниц в медучреждения III уровня.

Минздрав Чувашии.