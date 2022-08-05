На Суру «надвигается» мост

Строительство автомагистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» продолжается полным ходом. Журналисты «Советской Чувашии» прокатились по одному из уже готовых отрезков трассы, проходящей по Чувашии. Часть участка протянулась от республиканской автодороги Чебоксары — Порецкое — Сурское до реки Суры на границе с Нижегородской областью.



Пригласил прессу на важное событие в истории строительства М-12 Минстрой республики. Благодаря ведомству теперь мы увидели момент «надвигания» пролетов моста через Суру между его опорами. Это сложная инженерная операция, заключающаяся в плавном перемещении громадных по размеру и весу пролетных конструкций. Даже стоя под ними, испытываешь какую-то робость…



Нас встретил и подробно рассказал о проекте его руководитель Александр Дмитришин. Мост через Суру — одно из трех крупных искусственных сооружений на трассе. Возводится он неподалеку от действующей пока ледово-понтонной переправы, связывающей Нижегородчину и Шумерлинский район. В межсезонье переправа закрывается на несколько недель, с появлением моста сообщение станет круглогодичным.

Справка «СЧ»

По территории Чувашии проходит шестой этап строительства магистрали М-12. Протяженность автотрассы на чувашской земле составляет 85 километров с двумя развязками в Шумерлинском и Комсомольском районах. В строительстве занято около 3,5 тыс. человек, работает почти 1 тыс. единиц техники.

Сооружение будет покоиться на 11 опорах из железобетонных монолитных конструкций. Пролетные строения комбинированные — сталь, железобетон. Опоры выполнены с опережением на полтора месяца и сейчас готовы принять на себя груз пролетов, сообщил Александр.



Вахтовый городок и производственная база располагаются тут же. Работают два бетонно-смесительных узла, арматурный цех и ремонтно-механическая мастерская. Монтаж пролетов выполняется с помощью временных опор. А на настоящие опоры готовый пролет «надвигается» при помощи так называемых многопрядевых стрендовых домкратов и высокопрочных канатов. Данная интересная технология применялась на строительстве Крымского моста, уточнил Дмитришин.



Дело в том, что сурский мост имеет особенность — из-за сложного ландшафта пролетное строение на большей части моста приходится двигать вверх. Это как раз и позволяет «крымская» технология.

И вот наступает момент начала «надвижки» первого пролета… Старт дал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Цифры Протяженность нового моста через Суру — 926,5 метра, ширина — 25,02 метра. Вес каждого пролетного строения — порядка 30 тонн. Чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашии, потребуются элементы общим весом около 9700 тонн.

Александр Дмитришин отдает по рации команду на стапель: «Через реку Суру приступить!» Определить, движется ли пролет, практически невозможно — за час он преодолевает всего лишь 3 метра. Цикл длится 5 минут, после чего канаты перезаряжаются. Вся же «надвижка» займет 8 месяцев.



На строительных работах сегодня задействовано более 380 человек и 80 единиц техники. По контракту завершение строительства мостового перехода планировалось во втором квартале 2024 года. Но, по словам Дмитришина, по поручению госзаказчика благодаря применению ряда мероприятий сроки сокращаются на год. В августе 2023 года намечено сдать мост, а в октябре открыть по нему движение.



Побывали журналисты и на главной базе участка. Здесь находятся штаб строительства, лаборатория анализа материалов, жилой блок для строителей. В ходе общения с Сергеем Затолокиным, зам. генерального директора — руководителем проекта ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», входящего в структуру «Автобана», и Павлом Даниловым поднимались самые разные вопросы. Как отмечалось, дорожное «тело» трассы на участке готово, местами оно уже проезжее.



Объект дал работу многим жителям Чувашии. И не только непосредственно на трассе… В Шумерле «Автобан» запустил завод по изготовлению железобетонных конструкций, значительная часть персонала которого состоит из местных жителей. Сейчас предприятие обеспечивает изделиями в первую очередь М-12, но оно важно и в целом для республики, отметил Павел Данилов. Ландшафт региона овражистый, что требует большого количества малых мостовых переходов. И завод в Шумерле, имея хорошую логистику, сполна сможет «закрывать» эту нишу.

В. Иванов, «Советская Чувашия».

Фото О. Мальцева.