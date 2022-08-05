Налоговые органы будут реорганизованы

В налоговых органах по Чувашской Республике в настоящее время осуществляются мероприятия по переходу на двухуровневую систему управления. Конечная дата завершения реорганизации — 29 августа 2022 года.

Модернизация организационной структуры ФНС осуществляется поэтапно на территории всей Российской Федерации. Ее основная цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.



С указанной даты Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике будет являться правопреемником задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных межрайонных и городских инспекций. В результате к Управлению Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в качестве обособленных подразделений присоединятся все налоговые инспекции региона, которых на сегодняшний момент девять. При этом функционирующие в Ибресях, Козловке и Моргаушах территориально-обособленные рабочие места инспекций №№ 3, 7, 8 будут ликвидированы.



Реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Прием налогоплательщиков будет осуществляться в тех же операционных залах по прежним адресам, где в настоящее время расположены налоговые инспекции. Режим работы операционных залов и перечень оказываемых услуг также не изменится.



Неоспоримым преимуществом для налогоплательщиков будет то, что после 29 августа за получением услуги можно будет обратиться в любое обособленное подразделение управления без привязки к месту регистрации.



В разделе «Контакты» сайта ФНС России www.nalog.gov.ru будут размещены все адреса обособленных подразделений управления, график работы операционных залов и контактные телефоны отделов.



Обращаем внимание, что с 29 августа при оформлении расчетных документов на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, должны быть указаны реквизиты Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.