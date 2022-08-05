За два года в Чувашии отремонтировано более 300 источников водоснабжения

Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Илья Ионочкин в ходе прямого эфира с жителями. Диалог состоялся при поддержке Центра управления регионом Чувашской Республики. Темой эфира стала реализация программы капитального ремонта источников водоснабжения.

«В республике программа реализуется с конца 2019 года. За 2020 год капитально отремонтировано 189 источников водоснабжения – это водонапорные башни и водозаборные скважины, на эти цели из республиканского бюджета было направлено 169 млн. рублей. В 2021 году отремонтировано 119 источников водоснабжения, потрачено 127 млн. рублей. В этом году проводится ремонт 57 башен и скважин в 12 муниципальных образованиях», — рассказал Илья Ионочкин.

Также Илья Олегович опроверг фейк о падении водонапорной башни в деревне Аранчеево Яльчикского района. В минувшие дни информация об этом распространялась в Интернете. Якобы жители могут набрать воду только утром и вечером, когда на 10 минут запускают подкачку, из-за этого людям приходится ходить на родник с вёдрами.

«Не совсем корректная информация распространяется. Действительно, в деревне Аранчеево сняли водонапорную башню. Там проходит плановый ремонт. Срок завершения работ – 9 августа. В настоящий момент большинство жителей деревни имеют собственные колодца, но жители 31 дома пользуются центральным водопроводом. Воду включают с 6 до 9 утра, вечером с 16 до 18 часов», — сообщил спикер.

В ходе эфира Илья Ионочкин рассказал об источниках водоснабжения, процессе проведения капитального ремонта водонапорных башен и водозаборных скважин и отметил, что одной из приоритетных задач ведомства является обеспечение жителей сельских поселений чистой водой.

Отметим, с июня этого года специалистами ЦУР Чувашии зафиксировано 371 сообщение в соцсетях по теме ЖКХ, из них по проблемам с водонапорными башнями/отсутствие воды в сельских населенных пунктах – 50. Больше всего обращений писали жители Чебоксарского, Ядринского, Мариинско-Посадского, Красночетайского и Цивильского районов.