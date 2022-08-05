Журналисты, блогеры и фотографы Чувашии приглашаются к участию в творческом конкурсе

Минсельхоз России дал старт Национальной премии – Всероссийскому конкурсу информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» – 2022.

До 30 сентября журналисты региональных и федеральных СМИ, индивидуальные авторы, блогеры и фотокорреспонденты смогут представить свои проекты по сельской тематике в 13 номинациях. Они объединены в три тематических блока: «Сельскохозяйственное производство», «Сельские территории», «Социальная проблематика (люди «на земле»)».

В числе новшеств в этом году – появление номинаций «Форма жизни» и «Территории роста». Первая объединит работы о таком формате объединения инфраструктурного, социального и культурного пространства на селе, как агломерации, задача которых – улучшение условий проживания на селе. Вторая посвящена перспективам занятости в сельской местности, расширению возможностей для собственного личностного и профессионального роста. Впервые предусмотрена номинация для видеоблогеров и отдельная номинация для материалов на национальных языках народов Российской Федерации.

По условиям конкурса к рассмотрению будут приниматься работы, опубликованные или вышедшие в эфир после 8 ноября 2021 года.

Победители, занявшие первые места, получат денежные премии в размере 125 тысяч рублей.

Информация о регистрации, подаче заявок и ходе конкурса будет представлена на официальном сайте проекта www.agrokonkurs.ru.

Минсельхоз Чувашии.