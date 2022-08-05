В Чувашии возрождается ремесло лозоплетения

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова вручила благодарности от руководителя ведомства Дмитрия Краснова мастерам народно-художественных промыслов. При поддержке Минэкономразвития республики ремесленники приняли участие во Всероссийском фестивале лозоплетения «Ива-Дивная».

В Кировской области мастера из Чувашии стали одной из самых представительных делегаций. Участие в фестивале — возможность продемонстрировать свои возможности. Над конкурсными заданиями ремесленники работали на протяжении 8 часов. Специальным дипломом за сохранение традиций народных художественных промыслов удостоился Александр Яковлев.

Чувашские лозоплетельщики также стали героями сериала «За Промыслом», который знакомит зрителей с историей ремесел и мастерами. Проект реализуется кировской киностудией «Формат».

За круглым столом заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова обсудила с мастерами развитие и продвижение народно-художественных промыслов. Так, лозоплетельщики республики, намерены создать свою самостоятельную Ассоциацию и НКО.

У мастеров есть хорошие возможности получить гранты, льготные кредиты, поучаствовать в образовательных программах, получить помощь экспертов в разработке бизнес-планов. Ремесленники намерены развивать работающую в республике школу лозоплетения, расширять географию продаж и выйти на экспорт.

Минэкономразвития Чувашии.