В Чувашии пройдет межрегиональная форсайт-сессия «Поволжье – опорный край цифровой, экологической и экономической суверенизации страны»

Перспективы цифровизации бизнеса, экономической устойчивости и экологической безопасности для владельцев малого и среднего бизнеса обсудят 10 августа на межрегиональной форсайт-сессии «Поволжье – опорный край цифровой, экологической и экономической суверенизации страны».

Топовые эксперты поделятся инструментами и практическим опытом по развитию бизнеса.

Форсайт-сессия даст участникам возможность познакомиться с предпринимателями города, найти подрядчиков и клиентов, получить поддержку и вдохновение от других бизнес-владельцев. Они узнают о решениях, которые позволят бизнесу выйти на новый уровень в условиях изменений и ограничений.

«Если лет 20 назад цифровизация казалась призрачной фантазией, то сейчас она является локомотивом развития отраслей экономики и социокультурной сферы, а также определяющим фактором для роста бизнеса. Благодаря внедрению цифровых решений в бизнес-процессы компании получают бесспорное конкурентное преимущество, тем самым укрепляют свои позиции на рынке. Кроме того, переход частных компаний на «цифру» поощряется грантами от государства. Это и многое другое мы обсудим 10 августа на межрегиональной форсайт-сессии», - отметила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Участие в ней, по словам министра, позволит предпринимателям по-новому взглянуть на свою деятельность, увидеть новые грани для развития и дальнейшего масштабирования бизнеса.

Форсайт-сессия пройдет в очном формате, а также в прямом эфире в официальных сообществах Минцифры, Минпромэнерго и Минэкономразвития Чувашии в Вконтакте. Начало – в 11:00.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

Минцифры Чувашии.