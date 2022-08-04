В Чувашии планируют создать Центр производства полуфабрикатов для школьных столовых

В Чувашии планируют запустить централизованное производство полуфабрикатов для школьного питания. Вопрос об открытии такой площадки поднял Глава республики Олег Николаев на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

«В одной точке производим качественную продукцию и контролируем, а дальше уже доготавливаем, тем более пищеблоки у нас достаточно хорошие, современные. Тем самым мы существенно снизим трудозатраты и процессы, которые надо будет контролировать. Надо апробировать эту задачу и на следующий год максимально масштабировать», – заявил Олег Николаев.

В пресс-службе администрации главы Чувашии отметили, что горячим питанием обеспечены все 410 школ республики. В 272 учебных заведениях горячую пищу готовят на месте, в остальных 138 – функции переданы комбинатам питания и индивидуальным предпринимателям.

чувашинформ.рф.