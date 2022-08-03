Приглашаем принять участие в конкурсе на лучшего специалиста (организации) по вопросам финансовой грамотности

В год 220-летия Минфина России объявляем еще один конкурс. На этот раз — на выявление лучшего специалиста (организации) по вопросам финансовой грамотности.

Организатором состязания является Республиканский центр финансовой грамотности при поддержке Министерства финансов Чувашской Республики.

Конкурс проводится среди:

консультантов, методистов, тьюторов, волонтеров;

педагогических работников;

сотрудников учреждений культуры, спорта, органов занятости и социального обслуживания населения, пенсионного фонда и других организаций социальной сферы;

амбассадоров финансовой грамотности (финансовых организаций, общественных объединений, финансовых консультантов, иных физических и юридических лиц).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 31 августа 2022 г. (включительно).

Награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню финансиста в сентябре текущего года.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь >>

Задать интересующие вопросы можно по телефону: (8352) 58-45-22 (доб. 131), а также по электронной почте: rcfg@rchuv.ru. Контактное лицо – директор Республиканского центра финансовой грамотности Щепелев Дмитрий Евгеньевич.

Минфин Чувашии.