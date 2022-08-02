Чемпионат России по легкой атлетике стартовал 2 августа в Чебоксарах

Сегодня, 2 августа – первый из четырех соревновательных дней Чемпионата России 2022 по легкой атлетике.
Соревнования продлятся до 5 августа включительно на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Будет разыграно 44 комплекта наград.
Старт легкоатлетического сезона — Чемпионат России в Чебоксарах, входит в серию турниров «Королева российского спорта».
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Королева российского спорта» являются отборочным этапом на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта. Соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта пройдет 25-28 августа в Челябинске.
Все призеры ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах получат от Всероссийской федерации легкой атлетики 50 тыс. рублей (1 место), 30 тыс. рублей (2 место) и 20 тыс. рублей (3 место).
Вход зрителей на стадион «Олимпийский» в Чебоксарах свободный.
Расписание:
1 день, 02.08.2022 г. (вторник)
09:00 Ходьба 10 000 м Фин.заход Ж
10:00 Ходьба 10 000 м Фин.заход М
10:00 Метание диска Квал. М
10:45 Бег 100 м 10-борье М
11:00 Прыжок в высоту Квал. Ж
11:05 Бег 100 м Забеги Ж
11:15 Прыжок в длину 10-борье М
11:35 Бег 100 м Забеги М
11:45 Метание диска Квал. Ж
12:15 Бег 100 м с/б Забеги М
12:45 Бег 110 м с/б Забеги М
13:00 Толкание ядра 10-борье М
15:30 Церемония открытия
16:00 Бег 400 м с/б Забеги Ж
16:10 Бег 400 м с/б Забеги М
16:30 Бег 400 м Забеги Ж
16:50 Прыжок в высоту 10-борье М
17:10 Бег 400 м Забеги М
17:35 Бег 800 м Забеги Ж
18:00 Метание молота ФИНАЛ Ж
18:00 Бег 800 м Забеги М
18:15 Прыжок с шестом ФИНАЛ Ж
18:25 Бег 100 м Полуфинал Ж
18:30 Прыжок в длину Квал. Ж
18:40 Бег 100 м Полуфинал М
19:00 Бег 100 м с/б Полуфинал Ж
19:20 Бег 110 м с/б Полуфинал М
19:40 Бег 400 м 10-борье М
19:50 Метание молота ФИНАЛ М
20:00 Прыжок в длину Квал. М
20:00 Бег 5000 м ФИНАЛ Ж
20:20 Бег 5000 м ФИНАЛ М
20:40 Бег 100 м ФИНАЛ Ж
20:45 Бег 100 м ФИНАЛ М
20:55 Бег 100 м с/б ФИНАЛ Ж
21:05 Бег 110 м с/б ФИНАЛ М
2 день, 03.08.2022 г. (среда)
10:00 Бег 110 м с/б 10-борье М
10:20 Бег 200 м Забеги Ж
10:45 Метание диска 10-борье М
11:00 Прыжок в высоту Квал. М
11:00 Бег 200 м Забеги М
11:45 Прыжок с шестом 10-борье М
18:00 Метание копья 10-борье М
18:05 Прыжок с шестом Квал. М
19:00 Прыжок в длину ФИНАЛ Ж
19:15 Метание диска ФИНАЛ Ж
20:00 Бег 400 м с/б Полуфинал Ж
20:20 Бег 400 м с/б Полуфинал М
20:30 Прыжок в высоту ФИНАЛ Ж
20:40 Бег 400 м Полуфинал Ж
20:45 Прыжок в длину ФИНАЛ М
20:55 Метание диска ФИНАЛ М
20:55 Бег 400 м Полуфинал М
21:10 Бег 800 м ФИНАЛ Ж
21:20 Бег 800 м ФИНАЛ М
21:30 Бег 1500 м 10-борье М
21:45 Бег 3000 м с/п ФИНАЛ М
22:00 Бег 3000 м с/п ФИНАЛ Ж
3 день, 04.08.2022 г. (четверг)
10:00 Бег 100 м с/б 7- борье
10:00 Толкание ядра Квал.
10:00 Тройной прыжок Квал.
10:45 Прыжок в высоту 7-борье
11:10 Толкание ядра Квал. М
11:40 Тройной прыжок Квал. М
12:30 Толкание ядра 7-борье Ж
17:30 Метание копья ФИНАЛ Ж
18:00 Прыжок с шестом ФИНАЛ М
18:25 Бег 200 м Полуфинал Ж
18:40 Бег 200 м Полуфинал М
19:00 Бег 1500 м Забеги Ж
19:20 Бег 1500 м Забеги М
19:20 Прыжок в высоту ФИНАЛ М
19:25 Метание копья ФИНАЛ М
19:40 Бег 200 м 7-борье Ж
19:55 Бег 200 м ФИНАЛ Ж
20:00 Бег 200 м ФИНАЛ М
20:10 Бег 400 м с/б ФИНАЛ Ж
20:20 Бег 400 м с/б ФИНАЛ м
20:30 Бег 400 м ФИНАЛ м
20:40 Бег 400 м ФИНАЛ Ж
4 день, 05.08.2022 г. (пятница)
14:00 Прыжок в длину 7-борье Ж
15:25 Метание копья 7-борье Ж
16:00 Тройной прыжок ФИНАЛ Ж
16:10 Бег 1500 м ФИНАЛ Ж
16:20 Бег 1500 м ФИНАЛ М
16:25 Толкание ядра ФИНАЛ Ж
16:30 Бег 800 м 7-борье Ж
16:45 Эстафета 4×100 м ФИНАЛ Ж
16:55 Эстафета 4×100 м ФИНАЛ М
17:05 Эстафета 4×400 м ФИНАЛ Ж
17:20 Эстафета 4×400 м ФИНАЛ М
17:35 Бег 10 000 м ФИНАЛ Ж
17:40 Толкание ядра ФИНАЛ М
17:45 Тройной прыжок ФИНАЛ М
18:15 Бег 10 000 м ФИНАЛ М