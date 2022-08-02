Чемпионат России по легкой атлетике стартовал 2 августа в Чебоксарах

Сегодня, 2 августа – первый из четырех соревновательных дней Чемпионата России 2022 по легкой атлетике.

Соревнования продлятся до 5 августа включительно на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Будет разыграно 44 комплекта наград.

Старт легкоатлетического сезона — Чемпионат России в Чебоксарах, входит в серию турниров «Королева российского спорта».

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Королева российского спорта» являются отборочным этапом на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта. Соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта пройдет 25-28 августа в Челябинске.

Все призеры ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах получат от Всероссийской федерации легкой атлетики 50 тыс. рублей (1 место), 30 тыс. рублей (2 место) и 20 тыс. рублей (3 место).

Вход зрителей на стадион «Олимпийский» в Чебоксарах свободный.

Расписание:

1 день, 02.08.2022 г. (вторник)

09:00 Ходьба 10 000 м Фин.заход Ж

10:00 Ходьба 10 000 м Фин.заход М

10:00 Метание диска Квал. М

10:45 Бег 100 м 10-борье М

11:00 Прыжок в высоту Квал. Ж

11:05 Бег 100 м Забеги Ж

11:15 Прыжок в длину 10-борье М

11:35 Бег 100 м Забеги М

11:45 Метание диска Квал. Ж

12:15 Бег 100 м с/б Забеги М

12:45 Бег 110 м с/б Забеги М

13:00 Толкание ядра 10-борье М

15:30 Церемония открытия

16:00 Бег 400 м с/б Забеги Ж

16:10 Бег 400 м с/б Забеги М

16:30 Бег 400 м Забеги Ж

16:50 Прыжок в высоту 10-борье М

17:10 Бег 400 м Забеги М

17:35 Бег 800 м Забеги Ж

18:00 Метание молота ФИНАЛ Ж

18:00 Бег 800 м Забеги М

18:15 Прыжок с шестом ФИНАЛ Ж

18:25 Бег 100 м Полуфинал Ж

18:30 Прыжок в длину Квал. Ж

18:40 Бег 100 м Полуфинал М

19:00 Бег 100 м с/б Полуфинал Ж

19:20 Бег 110 м с/б Полуфинал М

19:40 Бег 400 м 10-борье М

19:50 Метание молота ФИНАЛ М

20:00 Прыжок в длину Квал. М

20:00 Бег 5000 м ФИНАЛ Ж

20:20 Бег 5000 м ФИНАЛ М

20:40 Бег 100 м ФИНАЛ Ж

20:45 Бег 100 м ФИНАЛ М

20:55 Бег 100 м с/б ФИНАЛ Ж

21:05 Бег 110 м с/б ФИНАЛ М

2 день, 03.08.2022 г. (среда)

10:00 Бег 110 м с/б 10-борье М

10:20 Бег 200 м Забеги Ж

10:45 Метание диска 10-борье М

11:00 Прыжок в высоту Квал. М

11:00 Бег 200 м Забеги М

11:45 Прыжок с шестом 10-борье М

18:00 Метание копья 10-борье М

18:05 Прыжок с шестом Квал. М

19:00 Прыжок в длину ФИНАЛ Ж

19:15 Метание диска ФИНАЛ Ж

20:00 Бег 400 м с/б Полуфинал Ж

20:20 Бег 400 м с/б Полуфинал М

20:30 Прыжок в высоту ФИНАЛ Ж

20:40 Бег 400 м Полуфинал Ж

20:45 Прыжок в длину ФИНАЛ М

20:55 Метание диска ФИНАЛ М

20:55 Бег 400 м Полуфинал М

21:10 Бег 800 м ФИНАЛ Ж

21:20 Бег 800 м ФИНАЛ М

21:30 Бег 1500 м 10-борье М

21:45 Бег 3000 м с/п ФИНАЛ М

22:00 Бег 3000 м с/п ФИНАЛ Ж

3 день, 04.08.2022 г. (четверг)

10:00 Бег 100 м с/б 7- борье

10:00 Толкание ядра Квал.

10:00 Тройной прыжок Квал.

10:45 Прыжок в высоту 7-борье

11:10 Толкание ядра Квал. М

11:40 Тройной прыжок Квал. М

12:30 Толкание ядра 7-борье Ж

17:30 Метание копья ФИНАЛ Ж

18:00 Прыжок с шестом ФИНАЛ М

18:25 Бег 200 м Полуфинал Ж

18:40 Бег 200 м Полуфинал М

19:00 Бег 1500 м Забеги Ж

19:20 Бег 1500 м Забеги М

19:20 Прыжок в высоту ФИНАЛ М

19:25 Метание копья ФИНАЛ М

19:40 Бег 200 м 7-борье Ж

19:55 Бег 200 м ФИНАЛ Ж

20:00 Бег 200 м ФИНАЛ М

20:10 Бег 400 м с/б ФИНАЛ Ж

20:20 Бег 400 м с/б ФИНАЛ м

20:30 Бег 400 м ФИНАЛ м

20:40 Бег 400 м ФИНАЛ Ж

4 день, 05.08.2022 г. (пятница)

14:00 Прыжок в длину 7-борье Ж

15:25 Метание копья 7-борье Ж

16:00 Тройной прыжок ФИНАЛ Ж

16:10 Бег 1500 м ФИНАЛ Ж

16:20 Бег 1500 м ФИНАЛ М

16:25 Толкание ядра ФИНАЛ Ж

16:30 Бег 800 м 7-борье Ж

16:45 Эстафета 4×100 м ФИНАЛ Ж

16:55 Эстафета 4×100 м ФИНАЛ М

17:05 Эстафета 4×400 м ФИНАЛ Ж

17:20 Эстафета 4×400 м ФИНАЛ М

17:35 Бег 10 000 м ФИНАЛ Ж

17:40 Толкание ядра ФИНАЛ М

17:45 Тройной прыжок ФИНАЛ М

18:15 Бег 10 000 м ФИНАЛ М