Средства для бойцов батальона «Атал» переведут двумя частями

На состоявшейся сегодня правительственной планерке под руководством Главы Чувашии Олега Николаева и.о. министра труда и социальной политики Лариса Арсентьева рассказала о порядке предоставления единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей для специалистов батальона связи «Атал», формируемого в Чувашии.



По ее словам, средства переведут военнослужащим двумя частями — 50 тыс. рублей спустя месяц после заключения контракта и 150 тыс. рублей — по истечении 90 дней службы.



Перечисление денег будет проводиться органами социальной службы после предоставления военным комиссариатом списка контрактников. На сегодняшний день контракты подписали 98 добровольцев из Чувашии, еще около 40 человек проходят эту процедуру. Проект постановления о порядке назначения и осуществления выплат контрактникам должны принять на этой неделе, после чего начнется перечисление средств.



Источник: sovch.chuvashia.com.