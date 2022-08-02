Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. По сложившейся традиции местом встречи шумерлинских десантников стал сквер Победы.
Торжественная часть праздника началась с построения. В один строй сегодня встали молодые десантники и ветераны Воздушно-десантных войск. За плечами многих из них — Афганистан, Чечня и другие «горячие точки».
Со словами поздравлений и благодарности выступили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, военком г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, заместитель главы — начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Андрей Мостайкин, председатель Совета ветеранов ВДВ Николай Бутузов, представители общественных объединений, гости мероприятия.
Было отмечено, что ВДВ — настоящая школа мужества, боевого братства и ратных традиций. За всю историю своего существования они вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии.
За военно-патриотическое воспитание молодежи, за верность традициям ВДВ России активисты «крылатой пехоты» были удостоены поощрений администрации города, городской организации ветеранов ВДВ и других структур.
Завершился торжественный митинг возложением цветов к к вечному огню.
Праздничное мероприятие продолжилось концертом творческих коллективов ЦДТ, ДК «Восход» и танцевальной студии «Птица Феникс».
А полевая кухня, организованная ветеранами ВДВ, угощала жителей и гостей города солдатской кашей.
Марина Ветликова.