Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.​ По сложившейся традиции местом встречи шумерлинских десантников стал сквер Победы.

Торжественная часть праздника началась с построения. В один строй сегодня встали молодые десантники и ветераны Воздушно-десантных войск. За плечами многих из них — Афганистан, Чечня и другие «горячие точки».

Со словами поздравлений и благодарности выступили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, военком г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, заместитель главы — начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Андрей Мостайкин,​ ​ председатель Совета ветеранов ВДВ Николай Бутузов, представители общественных объединений, гости мероприятия.

Было отмечено, что ВДВ — настоящая школа мужества, боевого братства и ратных традиций. За всю историю своего существования они​ вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии.

За военно-патриотическое воспитание молодежи, за верность традициям ВДВ России активисты «крылатой пехоты» были удостоены поощрений администрации города, городской организации ветеранов ВДВ и других структур.​

Завершился торжественный митинг возложением цветов к​ к вечному огню.​

Праздничное мероприятие продолжилось концертом творческих коллективов ЦДТ, ДК «Восход» и танцевальной студии «Птица Феникс».

А полевая кухня, организованная ветеранами ВДВ, угощала жителей и гостей города солдатской кашей.

Марина Ветликова.





























