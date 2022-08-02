Глава Чувашии поздравляет с Днём Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска всегда твердо стояли на страже безопасности Отчизны, решали масштабные стратегические задачи по защите государственных интересов.

Мы по праву гордимся героической историей «крылатой пехоты» в годы Великой Отечественной войны, именами тех, кто олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ, увековечиваем память в монументах, песнях и стихах.

Отрадно, что примеры армейской элиты поспособствовали появлению целого поколения бойцов, которые отважно сражались с врагом в Афганистане, проявляли мужество в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии.

Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает патриотические традиции предшественников в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Патриотизм и сила духа, выдержка и безупречная выучка, которые демонстрируют воины-десантники, являются достойным ориентиром и образцом для подрастающего поколения.

Благодарю вас за добросовестную службу и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.