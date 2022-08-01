Школы Чувашии переходят на российское офисное ПО МойОфис

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с компанией МойОфис, российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций.

Согласно документу, школы республики бесплатно получат российское офисное программное обеспечение «МойОфис Образование». С его помощью преподаватели и школьники легко смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации. В состав продукта входит также набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО МойОфис сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

«МойОфис Образование» поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов и совместим со всеми популярными операционными системами.

Вместе с ПО школам республики будет передано и электронное пособие «Азбука МойОфис». Ее изучение поможет школьникам быстро освоить базовые функции редакторов документов и развить навыки работы с информацией в целом. Документ специально подготовлен для развития цифровой грамотности в младших классах.

Чтобы сделать переход на новое ПО максимально комфортным, специально для учителей будет проведена серия бесплатных обучающих вебинаров по использованию «МойОфис Образование». Расписание вебинаров доступно по ссылке.

Минцифры Чувашии.