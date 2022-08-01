01 Авг

Школы Чувашии переходят на российское офисное ПО МойОфис

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с компанией МойОфис, российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций.

Согласно документу, школы республики бесплатно получат российское офисное программное обеспечение «МойОфис Образование». С его помощью преподаватели и школьники легко смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации. В состав продукта входит также набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО МойОфис сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов. 

«МойОфис Образование» поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов и совместим со всеми популярными операционными системами.

Вместе с ПО школам республики будет передано и электронное пособие «Азбука МойОфис». Ее изучение поможет школьникам быстро освоить базовые функции редакторов документов и развить навыки работы с информацией в целом. Документ специально подготовлен для развития цифровой грамотности в младших классах.

Чтобы сделать переход на новое ПО максимально комфортным, специально для учителей будет проведена серия бесплатных обучающих вебинаров по использованию «МойОфис Образование». Расписание вебинаров доступно по ссылке.   

Минцифры Чувашии.

Автор записи: anna

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