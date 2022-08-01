Совет ветеранов ВДВ приглашает на празднование Дня Воздушно-десантных войск

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В Шумерле тоже состоятся мероприятия, посвящённые 92-ой годовщине образования ВДВ.



В 18.00 час. в сквере Победы торжественная часть начнется с зажжения вечного огня и поднятия флага Воздушно-десантных войск. После торжественной части состоится концерт творческих коллективов ЦДТ и ДК «Восход», будет играть духовой оркестр, а ветераны ВДВ угостят жителей и гостей города солдатской кашей из полевой кухни. Также состоится автопробег по улицам города, посещение кладбища с возложением цветов к могилам земляков, погибших в последних локальных конфликтах.



Н. Бутузов, председатель Совета ветеранов ВДВ г. Шумерли.