По сигналу ЦУР Чувашии оперативно решаются вопросы благоустройства

Тема благоустройства остается одной из актуальных среди обращений жителей республики. За прошедшую неделю люди сообщали о ненадлежащем техническом состоянии детских площадок, вовремя не вывезенном мусоре, высокой и нескошенной траве. Сообщения поступили через популярные паблики в соцсетях.

«Очень плохо идет благоустройство. Никому из чиновников ничего не надо. Между домами №№ 5 и 5к1 по ул. Коллективная в Чебоксарах разваливаются все архитектурные детские строения. Мусор не убирают. Администрация не реагирует», — написала девушка.

Также в столице житель дома 4/1 по Солнечному бульвару пожаловался на мусор, но уже у многоквартирного дома.

«После открытия магазина у нашего дома мы стали жить как на мусорке. У магазина всего одна мусорная урна, которая заполняется к 10 часам дня. Далее весь мусор бросают у нашего дома», — сообщил мужчина.

Сотрудники ЦУР обращения обработали и направили в администрацию города Чебоксары. Все отходы убрали и вывезли. Кроме этого, мэрия запланировала выезд для принятия решения по замене оборудования на детской площадке, руководству магазина сообщила о необходимости установки дополнительных контейнеров для сбора отходов.

Также на прошлой неделе популярной стала тема покоса травы. Жительница поселка Ибреси возмутилась содержанием территории и написала в соцсети: «На обочинах республиканских дорог, проходящих через улицы Энгельса и Илларионова, в этом году ни разу не косили траву. Кроме обычных сорняков растет борщевик высотой не меньше метра. Уже созревают семена».

На сообщение оперативно среагировали, в кратчайшие сроки по указанным адресам трава была скошена.