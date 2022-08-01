Лидер РДШ гимназии №8 Шумерли – участник юбилейного молодежного форума Приволжского Федерального Округа «IВолга» 2022 года

В 10-ый юбилейный раз на территории Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер прошел молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга» 2022 года, в котором приняла участие лидер Российского движения школьников, обучающаяся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Бородавина Анастасия.

Основа образовательной программы смены — это трансформация желаний и идей каждого участника по созданию новых и современных форматов проектов РДШ. Участники получили возможность стать частью «Детской проектной мастерской», где они совместно с экспертами и руководителями Всероссийских проектов РДШ воплощали задуманное и создавали новые проекты, интересные каждому школьнику.

Ежедневно участники проходили активную тренинговую программу: проектные сессии, интерактивные деловые игры, воркшопы и круглые столы от региональных и федеральных экспертов, руководителей Всероссийских проектов Российского Движения школьников.

БОРОДАВИНА АНАСТАСИЯ: «В моей жизни появилась «IВолга», и теперь я могу с уверенностью сказать — я однозначно стала сильнее. Ментальный переворот, быстрый ритм жизни, разрушение неправильных убеждений и обучение веры в себя. Здесь я убедилась, что проявляться в том, от чего получаешь удовольствие и удовлетворение — это круто».

СПРАВОЧНО:

Самая яркая смена для молодых iВолжан — Детская Иволга. Участниками стали активисты Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников» в возрасте 16-17 лет. В рамках «Детской iВолги» участников ждали полезный контент, лекции и мастер-классы от признанных профессионалов и именитых экспертов в разных сферах.

Фотоальбом: https://vk.com/album352029765_285384795

Источник: gshum.cap.ru