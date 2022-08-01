Жителям Чувашии не рекомендуют использовать VPN

Как сообщает российская компания Positive Technologies, в первом квартале этого года учетные данные клиентов VPN-сервисов были похищены в каждом пятом случае атак на них. И в 26% случаев последствиями атак стали прямые финансовые потери.

Эксперты называют сервис лотереей, которая увеличивает шансы утечки персональных данных. Через VPN сведениями могут завладеть мошенники – в том числе получить доступ к банковским приложениям.

«Чем больше людей использует VPN, тем сильнее интерес аферистов использовать этот сервис в своих целях», – говорит замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он сравнивает интернет-аферистов с карманниками, которым легче украсть кошелек в большой толпе, и называет использование VPN бездумным общемировым трендом.

«Чтобы защититься от обмана и обеспечить свое финансовое благополучие, нужно беспокоиться о защите персональных данных, – призывает жителей Чувашии директор «Центра информационных технологий» Алексей Новиков. – Пользуясь полученными логинами и паролями, мошенники, к примеру, могут оформить микрозаймы или, получив доступ к аккаунту, рассылать сообщения вашим друзьям с просьбой дать денег в долг».

Важно не допустить утечки данных, подчеркивают специалисты и советуют с осторожностью относиться к VPN-сервисам, а также не ставить один и тот же пароль на все аккаунты.