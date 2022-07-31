Сегодня в Шумерле в сквере моряков, находящемся на территории ярмарки «Зеленый базар», состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского флота России.

Гостей праздника встречал концертно-духовой оркестр ДК «Восход».



Здесь собрались все те, кто имеет непосредственное отношение к военному флоту: офицеры, моряки, члены их семей.

С приветственным словом выступили глава города Сергей Яргунин, военный комиссар по городу Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам Олег Петров, ветераны и гости праздника.

В рамках мероприятия за активное участие в жизни города воинам запаса были вручены благодарственные письма.



Красочными танцами с морской тематикой радовали зрителей юные танцоры студии «Птица Феникс».



В завершении мероприятия были возложены цветы к камню-обелиску с символом моря – якорем.

Марина Ветликова.









































