На дачах теперь можно держать живность

На днях Президент России подписал закон, который устранил часть исторически накопленных проблем. Речь идет о Федеральном законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14 июля 2022 года № 312-ФЗ.

Законодатель дал добро на использование садовых земельных участков и огородов для выращивания для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и ветеринарных норм. Эти же требования распространяются на некапитальные строения, которые разрешено возводить на землях общего пользования для продажи выращенной продукции.



«Одно из самых ожидаемых изменений для наших дачников – возможность разведения домашней птицы и кроликов для собственных нужд в СНТ. До принятия закона многие побаивались держать на даче кур, поскольку были судебные решения не в пользу дачников. Сейчас на законодательном уровне этот вопрос урегулирован. Только не стоит пренебрегать соблюдением элементарных гигиенических норм и правил, чтобы не усложнять жизнь соседям по даче», — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.



Одно из главных изменений – теперь в члены садоводческого некоммерческого товарищества принимать будет правление, а не общее собрание. Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Ранее решение вопроса откладывалось до ближайшего общего собрания членов СНТ. А оно могло быть и через год.



В компетенцию общего собрания членов СНТ добавили разрешение принимать решение о передаче недвижимого имущества общего пользования в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение. Это позволит решить проблемы надлежащего содержания и эксплуатации объектов инфраструктуры. Расширены полномочия общего собрания в части принятия решения о возможности применения электронных или иных технических средств при голосовании. Но для этого в устав предстоит внести перечень вопросов, по которым можно использовать такой способ волеизъявления членов СНТ.

Вообще в устав СНТ теперь предстоит вносить множество новых пунктов, в том числе формулу или текстовое описание расчета размеров членских взносов.



В законе четко прописан срок проведения заочного голосования – до 14 дней. Ранее никаких ограничений не было.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.