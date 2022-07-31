Летняя подработка войдет в страховой стаж

При официальном трудоустройстве период работы студентов и учащихся войдет

в страховой стаж и позволит заработать первые пенсионные коэффициенты.

Формирование пенсионных прав возможно только при официальном трудоустройстве (когда работодатель платит «белую» зарплату). Работодатель обязан оформить юному работнику электронную трудовую книжку. Цифровой документ позволяет работнику удаленно получать сведения о своей трудовой деятельности.



Если учащийся получает пенсию по потере кормильца, то факт трудоустройства не является основанием для прекращения или приостановления выплат. Что же касается федеральной социальной доплаты (ФСД), которая устанавливается получателю пенсии по потере кормильца, то в период осуществления трудовой деятельности она приостанавливается. Выплата ФСД не прекращается в том случае, если на летнюю подработку направляет служба занятости населения. Если студент осуществляет уход за престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, или инвалидом 1 группы, то компенсационная выплата за период трудоустройства не выплачивается. О факте устройства на работу учащийся должен оперативно сообщить в ПФР, обратившись в клиентскую службу по месту жительства либо отправив электронное сообщение через сайт Пенсионного фонда.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.