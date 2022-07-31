Глава Чувашии поздравляет с Днём Военно-морского флота

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей своей истории Военно-морской флот беззаветно служит России, выполняя сложные и ответственные задачи, оставаясь гарантом безопасности, процветания и могущества нашей страны.

В Чувашии большое внимание уделяется созданию дополнительных возможностей для патриотического воспитания молодого поколения. В рамках соглашений о сотрудничестве в социальной, культурной и военно-патриотической сферах между Чувашской Республикой и войсковыми частями Балтийского флота организованы выезды делегаций, творческих коллективов Чувашии на подшефные корабли – среди которых одноименный гвардейский ракетный катер «Чувашия», базовые тральщики «Ядрин» и «Новочебоксарск», а также погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», который теперь уже стал музеем морской славы.

Этот праздник поистине дорог не только тем, кто стоит на страже морских границ государства, но и членам семей военнослужащих, работникам флотских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю успехов в выполнении возложенных задач, крепкого здоровья и благополучия, успехов в служении Отечеству! Пусть поддержка родных и близких согревает ваши сердца и помогает в службе!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.