За капремонтом школ можно следить в проекте

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта (http://novayashkola.tilda.ws) можно следить за капремонтом 2065 школ в 80 регионах, работы в которых запланированы в 2022—2023 годах, просмотреть новости, фото- и видеорепортажи.



На вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.



В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как отмечает заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики — председатель комитета по социальной политике, национальным вопросам Ольга Петрова, в этом году в Чувашии капитально ремонтируется 31 школа, 12 из них должны быть сданы уже к 1 сентября. В бюджете на реализацию программы модернизации школ в этом году предусмотрено 1,8 млрд рублей. В прошлом году капитально отремонтировали 53 школы, а всего к 2025 году планируется завершить коренную модернизацию 247 образовательных организаций – 100 процентов от требующих ремонта по республике.

Источник: edro@cap.ru.