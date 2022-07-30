Дню Военно-морского флота посвящается

31 июля в нашей стране отмечается День Военно-морского флота, история которого берет начало с постановления императора Петра Первого «Морским судам быть…» 1696 года.



На протяжении всех исторических событий и преобразований нашего Отечества армия и флот были и остаются верным защитниками народа. Северным, Балтийским, Черноморским, Тихоокеанским флотами, Амурской и Каспийской военными флотилиями оказывалась и продолжает оказываться большая помощь по разгрому бандформирований и по поддержанию мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Военные моряки Черноморского флота с первых дней специальной военной операции по освобождению территорий Украины от неонацистов проявляют героизм, выучку и мастерство, оказывают поддержку ополченцам, казакам, отрядам и подразделениям милиции Луганской и Донецкой народных республик. Неоценим вклад моряков в разминирование портов Мариуполя, в Херсонской и Николаевской областях для обеспечения вывоза зерна.



Приглашаем шумерлинцев и гостей города 31 июля в 10.00 час. к Якорю памяти военных моряков (на входе на ярмарку «Зеленый базар» со стороны улицы МОПРа), где состоится торжественное мероприятие и построение ветеранов флота. Митинг проведут капитан 2 ранга в отставке В. Прохоров, капитан 3 ранга в отставке Н. Гамов, мичман в отставке А. Аллямов.



В. Красильников, секретарь правления Совета ветеранов ВС г. Шумерли.