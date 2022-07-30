ДК «Восход» получит 9 млн рублей на обновление кинозала

Фонд кино опубликовал список кинозалов, которые получат субсидию на переоборудование в текущем году. Средства выделят 103 кинозалам из 49 регионов, и два из них расположены в Чувашии: кинозал ДК «Восход» в Шумерле и кинозал «Сеспель» при Театре юного зрителя в Чебоксарах.



Ппосле всех процедур подачи конкурсной документации, первым получателем поддержки в размере 9 млн рублей станет кинозал «Восход». Средства пойдут на покупку современного цифрового оборудования.



Источник: cap.ru.

Справочно:

В конце 2015 года Дворец культуры «Восход» победил в конкурсном отборе на выделение субсидии в сумме 5 млн рублей из федерального бюджета на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек. Таким образом, Шумерля стала первым городом в Чувашии, вошедшим в программу Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Несколько месяцев в «Восходе» велись работы по переоборудованию зала. Были демонтированы театральные кресла в центральном секторе, на их место установлены комфортные кресла. Заменено напольное покрытие, смонтировано цифровое кино- и звукооборудование для демонстрации фильмов в форматах 2D, 3D. Торжественное открытие кинозала состоялось 25 мая 2016 года.