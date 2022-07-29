Чувашская энергосбытовая компания выделила порядка одного миллиона рублей для помощи детским домам республики

Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) продолжает помогать подшефным детским домам республики и оказывает им благотворительную помощь.

Сейчас ведется ремонт спортивного зала в Порецком детском доме им. И.Н. Ульянова, работы по нему будут завершены в течении месяца. «К новому учебному году у ребят будут все условия для занятий спортом после уроков. Уверена, что в зале будет светло, чисто, уютно. Здоровый образ жизни и занятия спортом помогут ребятам расти крепкими, а все свободное время будет проведено с пользой», — отметила генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская.

Порой воспитанникам детских центров республики нужны не подарки, а просто живое общение. Общение с человеком, который тебе как мама, как учитель, как друг... Мальчишки и девчонки Шумерлинского центра для детей-сирот ждали с нетерпением генерального директора ГК Трансэнергопром Елену Климашевскую. Она приехала порадовать ребят во время пребывания в летнем лагере и подарила детскому центру долгожданную гладильную систему, а потом пригласила детей в кафе.

Дети тоже подготовились — они рассказали, как проводят летние каникулы, как заработали свои первые деньги и купили себе памятные подарки. Затем ребята поиграли в журналистов и расспросили генерального директора обо всем интересном из ее жизни. «Я работаю 25 лет директором. Быть директором — тяжелый труд и большая ответственность», — рассказала Елена Валентиновна. Она добавила, что трудится результативно ей помогают лыжный и велосипедный спорт, занятия в спортзале, плавание в бассейне, а также прогулка с любимой собакой Барсом.

«Мы искренне благодарны своим шефам, дети почувствовали родительскую заботу, когда в кафе и получили фруктовые подарки», — отметила директор Шумерлинского центра для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Татьяна Цапина.

Хочется отметить, что к нашей доброй акции присоединился индивидуальный предприниматель Михеев Андрей Николаевич, который предоставил детям бесплатное катание в воздушном городке в Центральном городском парке города Шумерли.

Вот так добрых дел становится еще больше, ведь дарить счастье – это заразительно приятно!

Как социально ответственная компания Трансэнергопром реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан.







