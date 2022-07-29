Чувашия поддерживает Донбасс словом и делом

На текущей неделе большая делегация Чувашии во главе с руководителем региона Олегом Николаевым побывала с деловым визитом на Донбассе. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры Донбасса.

Чувашская Республика включилась в работу по тем направлениям, в которых наиболее сильна. «Всё готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода — это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более 100 новых рабочих мест. А самое главное, республика получит нужную продукцию — это, прежде всего, подстанции, причем основанные на современных технологиях модульного решения, и, естественно, производства, полностью локализованные на территории Донецкой Народной Республики», — отметил Глава Чувашии. По его словам, выручка предприятий может составить не менее 500 млн рублей. Чувашская сторона посетила заводы с целью оценки хода восстановительных работ и формирования дальнейшей программы по вопросам, закрепленным в коммюнике, заключенном в июне текущего года между Минпромэнерго Чувашии и Минпромторгом ДНР.



Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что противник, стараясь нанести серьезный ущерб, обстреливал объекты критической инфраструктуры, в результате чего предстоит большая работа по восстановлению энергетической обеспеченности ДНР. В ходе визита представителями АО «ЧЭАЗ» выражена готовность принять участие в проектах по восстановлению энергообъектов ДНР совместно с двумя подшефными Чувашии электротехническими заводами. Конструкторская документация уже передана донецкой стороне, её изучат и спланируют организацию финансирования ориентировочно до конца этого лета. Запуск производства по конструкторской документации запланирован на конец августа — начало сентября текущего года. «Организовать производство необходимых для восстановления электросетевого хозяйства ДНР блочно-модульных зданий непосредственно на территории республики проще и эффективнее, чем возить их из других регионов. Кроме того, будем выстраивать промышленную кооперацию также внутри самого региона: на ДЭТЗ будут производиться каркасы блочно-модульных зданий, а на Торезском электротехническом заводе уже их начинка», — прокомментировал министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.



АО «ЧЭАЗ» определит необходимый объем электротехнической продукции для производства на указанных заводах и направит передовую группу для восстановительных работ.

Врио председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев подчеркнул, что одной из приоритетных задач сегодня является создание новых рабочих мест, и выразил заинтересованность в локализации «дверных» предприятий на территории ДНР, которые смогут обеспечить местные детсады и школы необходимой к 1 сентября мебелью.



В рамках визита подписаны соглашения об установлении побратимских отношений между городами Чебоксары и Торез, о взаимодействии между Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова и Донецким национальным техническим университетом. Представители университетов договорились осуществлять взаимодействие по нескольким направлениям: реализация совместных научных и образовательных проектов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес, совместное выполнение прикладных разработок, проведение совместных мероприятий научного характера. Договор позволит вузам проводить обмены обучающимися и сотрудниками, делиться библиографическими материалами. Уже сейчас Чувашский госуниверситет готов поделиться наработками с участием Чебоксарского электроаппаратного завода — стратегического партнера, в задачи которого входит подготовка студентов ЧувГУ по основным общеобразовательным программам, повышение квалификации для пользователей оборудования и реализация дополнительного маршрута для воспитанников малой электротехнической академии при университете.



Также обсуждался вопрос взаимодействия с общественной организацией «Русский центр». Исполнительный директор организации Елена Евсеева сообщила, что на прошлой неделе сотрудники научно-технического центра провели рабочее совещание с представителями национальных библиотек и Чебоксарского детского центра им. Гайдара, где обсудили варианты сотрудничества, а также договорились о подписании соглашения. Одним из первых совместных с Чувашией мероприятий может стать проведение межрегионального форума «Сила V правде. Правда в Zнании».



Итогами посещения Донбасса Глава Чувашии Олег Николаев поделился в утреннем стриме «Летучка» канала «RT». «Взяли на себя обязательство в августе принять 40 детишек из Донбасса, прежде всего из Тореза, с которым Чебоксары подписали соглашение о побратимстве. Мы сделаем все для того, чтобы дети оздоровились, к началу учебного года вернулись домой отдохнувшими», – подчеркнул Олег Николаев. С 12 по 25 августа Правительство Чувашской Республики совместно с промышленными предприятиями региона организовывает на базе центра одаренных детей «Эткер» отдых и оздоровление 40 детей работников Донецкого и Торезского электротехнических заводов. Олег Николаев также напомнил, что в Чувашии в рамках федерального проекта «Университетские профильные образовательные смены» на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева находятся две группы детей из Донбасса.



Руководитель региона сообщил, что после посещения Донбасса актуализированы направления и содержания направляемой туда гуманитарной помощи из Чувашии: «В частности, мы посмотрели дом-интернат в Торецке. В ближайшее время будем концентрироваться на адресности гуманитарной помощи». По официальным данным, с начала спецоперации из Чувашии на Донбасс отправлено порядка 300 тонн гуманитарного груза.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.







