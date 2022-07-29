28 июля 2022 года на Мастрюковской поляне в Самарской области завершилось одно из главных молодежных событий этого лета — десятый Юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Самарской области.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, студенты, общественные деятели и представители культуры.

На участие форуме в этом году было подано рекордное количество заявок — свыше 20,5 тысяч из 78-ми регионов нашей страны, а также ДНР и ЛНР.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, форум вернулся на свою традиционную площадку – на Фестивальную поляну Мастрюковских озер, но проходил в смешанном формате – можно было присоединится к трансляциям в социальных сетях.

Молодежный форум «iВолга» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году, объявленном главой государства Годом культурного наследия народов России, сквозной темой форума стала тема «Единство народов России».

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, Игорь Комаров сказал: «На протяжении десяти лет «iВолга» является центральной точкой сбора самой активной и талантливой молодежи ПФО и многих других регионов нашей страны. За эти десять лет колоссальный заряд энергии и творчества, а также полезные навыки и знания получили около 20 тысяч молодых людей. Благодаря Форуму были реализованы более 500 проектов участников, которые сделали жизнь в регионах лучше и интереснее. Смело можно сказать, что «iВолга» — это драйвер развития регионов нашего округа, отсюда расходятся волны молодежной энергии, стартуют инициативы и формируются новые смыслы».

«Участникам юбилейной «iВолги» повезло, так как после длительного перерыва у нас появилась прекрасная возможность непосредственного очного общения. Как бы ни были хороши современные дистанционные технологии, они никогда не заменят той удивительной атмосферы дружбы и ощущения единства, которые всегда формировал Форум среди приволжской молодежи», — добавил Игорь Комаров.

Полномочный представитель пожелал ребятам, чтобы импульс личного развития, дружбы и стремления к самореализации, который они здесь получили, позволил им добиться самых высоких жизненных целей.

«Я рад, что мы вновь собрались здесь после двух лет проведения форума в режиме «вкс» на легендарной Грушинской поляне, на форуме «iВолга». Рад видеть всех, кто здесь впервые, и кто не в первый раз добивается этого почетного права быть участником фестиваля. А конкуренция действительно колоссальная. Конечно, ваше желание попасть сюда сказалось на качестве подготовки проектов, проработке идей. Я рад, что наша «iВолга» в этом году посвящена году, который по решению Президента Владимира Владимировича Путина стал годом культурного наследия народов России. И все смены приняли вызов, все смены красной нитью в своих проектах разработали идеи, которые способствуют нашему единству. А когда мы едины — мы непобедимы. В этом нет никакого сомнения», — отметил Дмитрий Азаров.

В рамках форума проходило два грантовых конкурса: Фонда гражданского общества ПФО и Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках первого участники подавали заявки по трем направлениям – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и «Этнокультурное многообразие и единство народов». Победители получат грант до 500 тысяч рублей. В рамках всероссийского конкурса – 15 направлений. На поддержку своих инициатив победители этого конкурса выиграли до полутора миллионов рублей.

Полномочный представитель наградил ветеранов «iВолги» — участников, организаторов, которые на протяжении нескольких лет развивали форум. Игорь Комаров также поздравил победителей грантового конкурса по направлению «Создание сообществ.

Государственная молодежная политика», а также победителя форума в индивидуальном зачете по рейтингу Чугурова Егора из Самарской области. Лучшей среди региональных делегаций по общему рейтингу участников стала делегация Самарской области.

В завершение Игорь Комаров сказал: «Эту энергию, теплоту от общения, встреч вы привезете с собой домой. Хочу сказать, что сегодня впечатлили ваши проекты, которые вы представляли, и устремления и планы, которые мы со своей стороны будем поддерживать и сопровождать. Поэтому могу с уверенностью сказать, что сегодня «iВолга» не заканчивается. Я уверен, что вы вернетесь домой и будете не только хранить в сердцах, но и передавать энергию и тепло «iВолги» всем своим знакомым и близким. До новых встреч на «iВолге»».