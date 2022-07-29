Спортивные телеканалы группы «Матч» в прямом эфире покажут чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

Стало известно расписание телевизионных трансляций 103-го чемпионата России по лёгкой атлетике, который пройдёт в столице Чувашии со 2 по 5 августа.

Информационным партнёром главного легкоатлетического старта страны выступили федеральные телеканалы группы «Матч».

На «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета» запланировано 12 прямых трансляций, благодаря которым зрители по всей стране смогут увидеть финальные старты с чебоксарского стадиона «Олимпийский». В сетке вещания каналов также значатся 11 повторов наиболее значимых трансляций во все дни проведения и после завершения чемпионата России в Чебоксарах.

Расписание трансляций 103-го чемпионата России по легкой атлетике:

2 августа (вторник)

15:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

15:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

17:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

3 августа (среда)

07:45 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

17:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

17:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

18:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

4 августа (четверг)

08:00 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

17:25 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

17:25 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

18:20 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

5 августа (пятница)

08:15 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

13:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

13:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

15:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар

05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

6 августа (суббота)

08:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]

Минспорта Чувашии.