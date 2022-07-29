Спортивные телеканалы группы «Матч» в прямом эфире покажут чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

Стало известно расписание телевизионных трансляций 103-го чемпионата России по лёгкой атлетике, который пройдёт в столице Чувашии со 2 по 5 августа.
Информационным партнёром главного легкоатлетического старта страны выступили федеральные телеканалы группы «Матч».
На «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета» запланировано 12 прямых трансляций, благодаря которым зрители по всей стране смогут увидеть финальные старты с чебоксарского стадиона «Олимпийский». В сетке вещания каналов также значатся 11 повторов наиболее значимых трансляций во все дни проведения и после завершения чемпионата России в Чебоксарах.
Расписание трансляций 103-го чемпионата России по легкой атлетике:
2 августа (вторник)
15:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
15:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
17:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
3 августа (среда)
07:45 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
17:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
17:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
18:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
4 августа (четверг)
08:00 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
17:25 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
17:25 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
18:20 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
5 августа (пятница)
08:15 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
13:55 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
13:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
15:55 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
05:00 «Матч ТВ»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
6 августа (суббота)
08:55 «Матч! Планета»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
10:05 «Матч! Страна»: Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар [0+]
Минспорта Чувашии.