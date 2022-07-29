Жителей Чувашии приглашают на ревакцинацию

На днях агентство «Интерфакс» сообщило, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с середины апреля превысил 11,5 тысячи случаев.

Это означает, что не стоит терять бдительность и нужно вовремя пройти ревакцинацию. Она рекомендована тем, кто прививался более шести месяцев назад – для поддержания иммунного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Ревакцинация защитит в том числе от новых штаммов коронавируса и обеспечит легкое течение болезни при заражении.

Для ревакцинации можно использовать первый компонент «Спутника V», отмечают эксперты, поскольку он идентичен «Спутнику Лайт». При этом пожилым старше 60 лет нужно проводить процедуру по первичной схеме вакцинации – первым и вторым компонентом, для более высокой защиты.

Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, «вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По вакцинным препаратам «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности».

Важно подчеркнуть, что в Чувашской Республике «Спутника V» достаточно для всех желающих. И как подчеркнула главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Чувашии Нина Рассказова, вакцинация против коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. «Повторную вакцинацию необходимо проводить через каждые шесть месяцев в режиме «экстренной» вакцинации, чтобы иммунитет не забыл вирус и, тем самым, был натренированным. Доказано, что у людей, привитых от COVID-19, медленнее снижается уровень защитных иммуноглобулинов, поэтому им не страшны и новые штаммы», – сообщила медик.

Напомним, что актуальный график работы пунктов вакцинации вы всегда можете найти на главной странице сайта Минздрава Чувашии https://medicin.cap.ru/