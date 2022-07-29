Жилищная программа в действии

Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, комфортным жильем – главная цель федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках IV этапа программы переселения из аварийного жилья в республике в 2022—2023 годах планируется переселить из 218 аварийных жилых помещений 528 граждан, на эти цели предусмотрено 373,6 млн рублей. На недавнем заседании Кабинета Министров были внесены изменения в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» — дополнительно включены 7 многоквартирных домов, в которых проживают 152 человека.



Одним из семи муниципалитетов, включенных в адресную программу, является Шумерля. На сегодняшний день в строящемся доме застройщика «Стройтрест № 3» приобретается 42 квартиры – заключение контракта запланировано на 30 августа. Введение дома в эксплуатацию запланировано на июль 2023 года. Кроме того, у стройтреста приобретается 15 квартир в доме, уже введенном в эксплуатацию, – контракт заключен 21 июля. Также приобретается одно жилое помещение на вторичном рынке у физического лица – контракт заключен 8 июля.



Источник: Минстрой Чувашии.