Диктант Победы в Чувашии напишут более чем на пятистах площадках

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память» пройдет 3 сентября. Организаторы диктанта — партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».



На сегодня уже определены 477 площадок по Чувашской Республике. Диктант Победы напишут в школах, вузах и колледжах, муниципальных библиотеках. Задействованы будут также площадки Росгвардии, МЧС, МВД, некоторых предприятий и организаций. Есть и другие заявки на проведение акции, так что в итоге будут работать более 500 площадок (в 2021 году – около 400). Количество участников в этом году ожидается не менее 12 тысяч человек.



Отметим, что жители республики ежегодно принимают в диктанте Победы самое активное участие. А федеральным победителем два года подряд становилась преподаватель истории и права Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Наталия Матвеева.



Источник: edro@cap.ru.