Благое дело сообща

В конце весны на страницах газеты мы подняли актуальную тему копившегося годами мусора на территории городского кладбища в пос. Лесной. Груды отходов, «поселившихся» посередине кладбища вплотную к могилам, требовали немедленной утилизации. Тогда мы призвали общественность выйти на субботник, который благополучно состоялся 4 июня.

На наш призыв откликнулось предпринимательское сообщество города, поддержав проведение субботника предоставлением мешков, перчаток, носилок и денежных средств. В уборке кладбища приняли участие руководство города, депутаты городского Собрания, сотрудники администрации, члены Совета женщин, молодежного парламента, волонтеры Центра детского творчества, неравнодушные горожане. Общими силами мы разобрали три огромные свалки, расположенные во вторых воротах по левую сторону от тропы. Собрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и деревья, остатки венков, надгробий и прочие кладбищенские отходы, копившиеся здесь годами. МУП «Шумерлинское городское БТИ» своевременно увозило весь мусор на полигон ТКО.

Уже тогда мы понимали, что проведенный субботник — только первый этап в решении глобальной проблемы. В глубине кладбища мы обнаружили еще не одну мусорную достопримечательность и приняли решение организовать субботник повторно.



Погода сейчас стоит хорошая, благоприятная. Предлагаем общими силами выйти на уборку кладбища в следующую пятницу, 5 августа, во второй половине дня. Надеемся, что работодатели не будут препятствовать желанию своих работников принять участие в этом благом деле. Сбор в 14 час. у вторых ворот.



Приглашаем всех желающих! С собой, если имеются, можно принести грабли, вилы. А можно и без них. Ведь главное — это люди! Чем больше неравнодушных шумерлинцев откликнется, тем больше мусора мы сможем убрать!

Мешки, перчатки и питьевая вода – за нами.

Ольга Дмитриева.