Ау, уютные дворы!

Дорогие читатели и подписчики газеты «Вперёд»!

В рамках социально значимого проекта «Точки притяжения», который реализуется нашей

редакцией при поддержке минцифры Чувашии, мы объявляем конкурс «Уютный двор».



К участию приглашаются жильцы многоквартирных домов, старшие по дому, инициативные группы и все неравнодушные шумерлинцы. Поделитесь с нами адресами самых креативных, с любовью оформленных дворовых территорий города, познакомьте с людьми, чьими руками создается эта красота. Основное условие конкурса — наличие ухоженных палисадников (цветников и газонов на прилегающей к дому территории).



Информацию ждем до 10 августа включительно. Для этого можно либо позвонить нам (2-02-52), либо прислать фото с указанием адреса двора на номер 8-900-330-33-05 (вайбер, ватсап), в нашу группу в сети «ВКонтакте», либо на электронную почту: vpered7@mail.ru.



Мы обязательно выедем на место и определим победителя. Фоторепортажи с мест событий расскажут о положительных примерах инициативности и творческого начала шумерлинцев. Лучшие дворовые территории города ждут дипломы, подарки и народная слава.

Торопитесь, время ограничено! Ведь лето, увы, не бывает долгим.



Редакция газеты «Вперёд».