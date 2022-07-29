Алла Салаева предложила разработать единую программу перезагрузки загородных лагерей

Туризм — ресурс, который сегодня есть у каждого региона нашей страны и который требует тщательной разработки.

Если в мире туризм занимает 9 % в ВВП, то в России — не более 4. Поэтому направления развития индустрии с прошлого года преобразовали в национальный проект. А в новом созыве Госдумы впервые появился комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В него вошла депутат от Чувашии Алла Салаева.

Впервые в истории современной России на развитие туризма направлено 160 млрд рублей. В этом году из-за санкций дополнительно выделили 20 млрд. И здесь краеугольным камнем является туристическая инфраструктура, которую необходимо развивать в соответствии с современными требования качества сервиса. Причем вопрос размещения актуален и для такого направления в туризме, как детский отдых и оздоровление. На эту тему 7 июля в ходе первой пресс-конференции по итогам работы комитета в весеннюю сессию высказалась Алла Салаева, являющаяся заместителем руководителя рабочей группы по детскому туризму.



Депутат напомнила, что в обновленной Конституции России дети признаны важнейшим приоритетом государственной политики, а детский туризм определён в Стратегии развития туризма как отдельное направление. К тому же детский туризм и отдых имеют принципиальное значение и для образования. Однако комфортность и доступность детского отдыха в настоящее время оставляет желать лучшего. «В стране 27 миллионов детей, но если мы говорим об оздоровлении или отдыхе, то это всего 1,5 миллиона. Почему?» – задала вопрос Алла Салаева. И сама же ответила на него: «Не потому, что не хотим. А потому, что часть лагерей находится на муниципальном балансе, часть — на региональном». Перекосы в их финансировании, дисбаланс возможностей участия в грантовых проектах и государственных программах привели к отсутствию в достаточном количестве оздоровительных лагерей. По мнению депутата, для исправления ситуации необходим одинаковый подход к детскому лагерному хозяйству во всех регионах страны, во всех муниципалитетах и общее финансирование на комплексную модернизацию загородных лагерей.

По опыту школ, когда была принята федеральная программа по их комплексной модернизации, для лагерей должна быть разработана единая база для перезагрузки. «Сейчас вокруг этой работы мы объединили все экспертное сообщество, — отметила Алла Салаева. — Это сенаторы, депутаты Госдумы, представители правительств регионов, руководители предприятий индустрии. Сейчас же совершенствуется законодательство в сфере детского туризма. За этим последует развитие всей сферы и загородной оздоровительной инфраструктуры для детского отдыха».



В настоящее время комитет ведет масштабную работу над новым законом «О туризме и туристической деятельности», действующий функционирует аж с 1996 года и регулирует в основном выездной туризм. Новый закон планируется принять до конца года.