27 июля, в рамках двухдневного визита в Чувашскую Республику, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов ознакомился с работой Президентского перинатального центра в столице республики. Дмитрий Олегович рассмотрел истории самых тяжелых пациентов, определил конкретные рекомендации по улучшению системы помощи детям и роженицам. Педиатрический университет обеспечивает методическую и организационную поддержку учреждениям регионов, организует консультации в режиме телемостов, с выездами в субъекты Федерации, принимает детей в самой крупной федеральной клинике со всей России.

«В России уже достигнут целевой показатель по снижению младенческой смертности, который был определен Президентом России к 2024 году, сейчас он составляет 4,5 промилле (в Чувашии за 6 мес. т.г. 2,2 промилле). Мы давно знаем об успехах Чувашской Республики в данном направлении. В течение 10 лет в регионе устойчиво снижается показатель младенческой смертности — это один из лучших результатов не только в стране, но и в мире. Это успех отечественной медицины, чувашских специалистов, при этом немаловажную роль играет поддержка Главы Чувашии, Правительства региона в развитии службы родовспоможения и детства. За каждого ребенка в республике ведется ежедневная неустанная борьба с привлечением местных специалистов и, при необходимости, новорожденных госпитализируют в федеральные клиники. В республику мы с коллегами приехали выработать комплекс мер по дальнейшим действиям, связанным с помощью роженицам, младенцам, определить, как далее снизить показатель младенческой смертности. В Чувашии есть для этого резервы, уверен, их возможно использовать, будем помогать в этом и методически, и практически», — отметил главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор Дмитрий Иванов. При этом он подчеркнул, что достижения очень важно удерживать, потому нельзя успокаиваться.

«Закрепить лидирующие позиции удалось, в том числе, благодаря своевременному финансированию отрасли, чуткому отношению, непосредственному участию и контролю со стороны Главы Чувашии Олега Николаева и регионального Правительства. Также показатели достигнуты за счет внедрения современных технологий наблюдения за беременными, ведения родов, выхаживания глубоко недоношенных младенцев и внедрения высокотехнологичных методов лечения на базе медицинских учреждений региона»,- отметил Владимир Степанов.

Минздрав Чувашии.