В Шумерле подвели итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

Комиссия проанализировала все представленные в администрацию заявки для участия в конкурсе, отметила высокую подготовку учреждений социальной сферы. Победителями смотра-конкурса по каждому направлению признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с перечнем показателей оценки озеленения и благоустройства.

В этом году на конкурс было представлено 5 материалов, все от учреждений образования.

Таким образом, в направлении «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории» 1 место присуждено МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик».

В направлении «Оформление цветников и уголков отдыха»:

1 место – Детский сад №15 «Сказка»;

2 место — Детский сад №16 «Рябинушка»









3 место – Детский сад №11 «Колокольчик»









3 место – Центр детского творчества









По другим номинациям материалы не предоставлялись.

Источник: gshum.cap.ru.