27 июля в Чувашии отмечается День избирательных комиссий

Именно 27 июля, в 1995 году, состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.



Профессиональный праздник был учрежден указом Главы Чувашии Олега Николаева 27 апреля 2021 года. Аналогичные существуют в ряде субъектов Российской Федерации: в Краснодарском крае, Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике.



На территории Чувашии порядка 9 тысяч человек являются членами избирательных комиссий всех уровней. В связи с празднованием Олег Николаев в своем поздравлении выражает им благодарность за активную гражданскую позицию и самоотверженный труд на благо республики и страны.



В сентябре текущего года избирательным комиссиям предстоит провести выборы в органы местного самоуправления большинства муниципалитетов республики. «Уверен, что благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников избиркомов предстоящие выборы пройдут законно, честно, прозрачно, на конкурентной основе», — говорится в тексте поздравления.