В детском лагере «Соснячок» Шумерли провели турнир по шахматам

26 июля в детском лагере «Соснячок» города Шумерля проводился турнир по шахматам. Турнир стал очередным мероприятием, направленным на популяризацию игры в шахматы в год проведения в Чувашии Суперфинала Чемпионата России по шахматам.

В играх приняли участие 11 детей. Первый этап турнира проходил по олимпийской системе. По итогам его в финальную часть вышли Яковлев Михаил (1 отряд), Баторшин Семён (2 отряд), Галанскова Лилия (4 отряд) и Дриневская Анастасия (3 отряд).

Исход борьбы за 1 место решался в партии между Яковлевым Михаилом и Баторшиным Семёном. Победитель партии выигрывал турнир, проигравший занимал 2 место. В упорной борьбе Михаил Яковлев (1 отряд) всё-таки переиграл Семёна и выиграл турнир. Второе место – у Баторшина Семёна (2 отряд), 3 место – у Галансковой Лилии (4 отряд). Дриневская Анастасия (3 отряд) заняла 4 место, но стала единственной, кто не проиграла победителю турнира.

Участники турнира прониклись яркостью шахматных баталий, глубиной задумок за шахматной доской, и шахматный мир им стал ещё ближе, чем раньше.

Источник: gshum.cap.ru.