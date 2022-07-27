Юный шумерлинец Чебутаев Андрей стал обладателем специального приза 100000 рублей в номинации «Прорыв года!» Всероссийского конкурса «Новые авторы и исполнители детских песен — соавторство молодости и мастерства».

Организаторами Конкурса стали: АНО «Центр Детской песни Солнышко» при поддержке Фонда Президентских грантов, «Творческого центра Юрия Энтина» и «Творческого центра Григория Гладкова».

Целью конкурса является — выявление талантливых авторов текстов, авторов музыки и исполнителей новых детских песен и поддержать их творчество.

В конкурсе приняли участие более 100 участников из разных регионов России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Владимировская область и др., в возрасте от 8 до 17 лет.

Андрей решил попробовать себя в двух номинациях: «Авторы текстов новых детских песен» и «Авторы музыки новых детских песен».

Решением Жюри была учреждена дополнительная номинация «Прорыв года», в которой победителем стал Чебутаев Андрей за дебют в творческой деятельности как поэт и композитор, победитель в 2-х номинациях – слова «Песня про петуха» и музыка «Осенние чудеса».

Ознакомиться с произведениями можно тут:

— Песня про петуха https://disk.yandex.ru/d/fhPUEQw2jX2nvw/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B5

— Осенние чудеса https://disk.yandex.ru/d/fhPUEQw2jX2nvw/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0

Источник: gshum.cap.ru.