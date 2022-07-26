Похожие записи '
26 Июл
Вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов приехал поддержать активную молодежь региона на форум «iВолга-2022»
С 21 по 29 июля в Самарской области проходит 10-й юбилейный Молодежный форум...
26 Июл
Дан старт ХIV Всероссийскому конкурсу «СМИротворец-2022»
Объявлен прием заявок на участие в ХIV ежегодном Всероссийском конкурсе...
26 Июл
Граждане смогут получить бесплатную правовую помощь в области защиты персональных данных
Специалисты группы правовой помощи гражданам в цифровой среде окажут...
26 Июл
Жители Чувашии могут внести вклад в развитие фиджитал-спорта в регионе
До 29 июля текущего года энтузиасты со всех уголков страны могут предложить...
26 Июл
Молодые экологи Чувашии могут получить грантовую поддержку
Идеи в области охраны окружающей среды, практики повышения грамотности и...