Молодые экологи Чувашии могут получить грантовую поддержку

Идеи в области охраны окружающей среды, практики повышения грамотности и культуры среди подрастающего поколения активно претворяются в жизнь. Через организацию форумов, систему грантов и мастер-классов правительство страны поддерживает молодых, заботясь таким образом об экологии страны.

Один из примеров поддержки – форум «Экосистема», первый этап которого прошел в Вологодской области в мае. Тогда грантами на общую сумму более 5,5 млн рублей поддержали 13 заявленных практик из 182.

Второй этап форума, «Экосистема. Заповедный край», пройдет с 29 августа по 4 сентября в Камчатском крае. До 29 июля принимаются заявки на участие от лидеров НКО и авторов «зеленых» проектов, активистов экологических движений, молодых ученых, участников школьных профильных отрядов. Всего в двух этапах форума должны принять участие восемь тысяч активистов.

«Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной. Что особенно радует — очень актуальной и важной для молодежи, – отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента России, председатель организационного комитета форума Сергей Кириенко. – Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии».

Благородным и осознанным выбором назвала развитие экологии заместитель Председателя Правительства России, заместитель председателя организационного комитета Виктория Абрамченко: «Мы в Правительстве проводим системную работу. Очень важно не отпускать это направление, работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий. Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы».

Приглашение поучаствовать в форуме «Экосистема. Заповедный край» получили и юные экологи Чувашской Республики. «Подобные форумы – отличная возможность для ребят получить знания в области экологии, написания грантов и разработки проектов. Это колоссальный опыт и возможность воплощения смелых идей», – заметил председатель совета региональной экологической организации «Зеленый город» Федор Алексеев.

Нужно отметить, что в Чувашии экодвижение достаточно развито. Активисты убирают берега больших и малых рек, сажают сосны в Заволжье в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», контролируют места скопления отходов и проводят просветительские акции – экоуроки в школе, лекции о природе родного края, круглые столы и много другое.