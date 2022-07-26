Жители Чувашии могут внести вклад в развитие фиджитал-спорта в регионе

До 29 июля текущего года энтузиасты со всех уголков страны могут предложить идею по развитию фиджитал-спорта у себя в регионе. Конкурс проводится при поддержке ООО «Всемирные Игры Будущего».

Фиджитал (Physical + Digital) – объединение физического и цифрового – это та реальность, в которой давно живёт современный мир. И спорт не исключение. Даже самые консервативные виды спорта не пренебрегают инновациями и становятся более технологичными.

Правила участия в проекте просты: необходимо представить инициативу по развитию фиджитал-спорта у себя в регионе и заполнить форму заявки на официальном сайте мероприятия. Итоги конкурса будут подведены до 17 августа.

Авторы лучших проектов получат возможность возглавить развитие данного направления, включая последующее взаимодействие с Всероссийской Федерацией Фиджитал Спорта в качестве регионального отделения.

Отметим, что в июне этого года на Петербургском Международном Экономическом Форуме Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко объявил Казань победителем конкурса на право проведения в 2024 году «Игр Будущего» в формате фиджитал. На турнире будет разыграно первенство в 16-ти гибридных дисциплинах. Каждая из них совмещает классический спорт, киберспорт или VR-/AR-технологию.

Минцифры Чувашии.