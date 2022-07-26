Дан старт ХIV Всероссийскому конкурсу «СМИротворец-2022»

Объявлен прием заявок на участие в ХIV ежегодном Всероссийском конкурсе «СМИротворец-2022». Конкурс организован Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Гильдией межэтнической журналистики. Принять участие в нем могут журналисты федеральных и региональных СМИ, освещающие этно-темы региона и вопросы межэтнического взаимодействия.

Заявки на конкурс по Приволжскому федеральному округу принимаются до 1 октября 2022 года.

В 2022 году конкурсные работы рассматриваются в 8 номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Культурный код», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

«Многие забытые ремесла сейчас возрождаются, в регионах появляются ремесленные кластеры и фестивали, народные мастера объединяются в ассоциации. Культурное наследие народов нашей страны все чаще становится объектом туристического и бизнес интереса. Хочется понять, как эти тенденции показывают журналисты», — рассказала руководитель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге.

Номинация «ЭТНОзвук» — наследник традиционной номинации «Радио». Уже второй год на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети.

На рассмотрение в специальной номинации 2022 года «Культурный код» оргкомитет принимает журналистские материалы, подготовленные в рамках освещения событий Года культурного наследия народов России, а также материалы, рассказывающие о материальном и нематериальном культурном богатстве этносов страны.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы блогеров и сообществ, размещенных в социальных сетях и на различных интернет-платформах, принимаются к участию в спецноминации «Блоги».

К рассмотрению на конкурс принимаются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в СМИ и в сети Интернет в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. Подать работу на участие в конкурсе можно здесь.

Отметим, работы СМИ Чувашской Республики неоднократно входили в число лучших на Всероссийском конкурсе «СМИротворец». В 2014 году газета «Советская Чувашия» заняла 2 место в федеральном этапе конкурса в номинации «Печать», Национальная телерадиокомпания Чувашии – 3 место в номинации «Телевидение», в 2016 году газета «Грани» стала победителем окружного этапа конкурса, в 2019 году «Тӑван радио» стал обладателем второго места в окружном этапе.

В прошлом году окружной этап конкурса «СМИротворец» был проведен в Чебоксарах и «Советская Чувашия» вновь завоевала победу – заняла первое место в номинации «Печать» за цикл статей Елены Зайцевой.

Минцифры Чувашии.